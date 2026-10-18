Bursa İnegöl\'de sağanak yaklaşık 1000 tarım işçisinin çadır alanını su bastı

Bursa İnegöl'de sağanak yaklaşık 1000 tarım işçisinin çadır alanını su bastıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde yaklaşık 1000 mevsimlik tarım işçisinin kaldığı çadır alanını su bastı. İnegöl Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla alanda biriken su tahliye edildi.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yaklaşık 1000 mevsimlik tarım işçisinin kaldığı çadır alanını su bastı. Ekiplerin çalışmaları sonucu alanda biriken su tahliye edildi.
Olay, akşam saatlerinde kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. İnegöl'de etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 1000 mevsimlik tarım işçisinin kaldığı çadır alanında su baskını yaşandı. İhbar üzerine bölgeye İnegöl Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu çadır alanında biriken su tahliye edildi.
Kaynak: DHA
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