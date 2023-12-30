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Bursa Keles'te Örnek Salep Bahçesi Oluşturuldu - Son Dakika
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Bursa Keles'te Örnek Salep Bahçesi Oluşturuldu

Keles Belediyesi tarafından Pınarcık Mahallesi'nde örnek bir salep bahçesi oluşturuldu. Belediye Başkanı Mehmet Keskin ve yetkililerin katılımıyla 10 bin adet salep fidesi dikimi gerçekleştirildi.

Bursa Keles\'te Örnek Salep Bahçesi Oluşturuldu
30.12.2023 - 10:53,
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Bursa'nın Keles ilçesinde belediye tarafından örnek salep bahçesi oluşturuldu.

Keles Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin kaderini değiştirecek, tarım anlamında farklı alternatiflere yol açacak çalışmalardan biri olan salep üretimine başlandı.

Pınarcık Mahallesi'nde oluşturulan örnek bahçede, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin ve belediye yetkililerinin de katılımıyla fide dikimi gerçekleştirildi.

Belediyenin arazisinde 10 bin adet salep fidesi toprakla buluşturuldu.

Kaynak: AA
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