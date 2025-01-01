Bursa Kriminal Laboratuvarı\'nda Uyuşturucu ile Mücadelede Bilimsel Destek

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Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan biyolojik ve kimyasal incelemeler, suçların aydınlatılmasına katkı sağlıyor. Kimyasal İncelemeler Şube Müdürlüğü'nde, Kriminal Daire Başkanlığı koordinesinde tespiti yapılan 'kimyasal parmak izi', uyuşturucuyla mücadelede büyük önem taşıyor. Uyuşturucu maddelerin aynı yerlerde üretilip, üretilmediğinin belirlenmesiyle suç örgütlerinin, patlayıcı türlerinin üzerinde yapılan incelemeyle de terör örgütlerinin tespiti kolaylaşıyor.

Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren, Balistik, Belge, Biyoloji, Kimya ve İz İnceleme Şube müdürlüklerinde yapılan delil incelemeleriyle, delil güvenliği sağlanarak, suç olgusu ve gerçek suçlu ortaya çıkarılıyor. Suçların aydınlatılmasında kritik rol üstlendiklerini ve amaçlarının suça suçlu bulmak değil, gerçek suçluyu ortaya çıkarmak olduğunu söyleyen Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü İsmail Yalçın, "Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Kocaeli, Kütahya ve Yalova'da işlenen suçların aydınlatılmasına katkı sağlıyoruz. 7 il ve bu illere bağlı 86 ilçeden gelen delillerin incelendiği şubelerden biri olan Kimyasal İncelemeler Şube Müdürlüğümüz de yargı kararları öncesinde, kritik rol oynuyor" dedi.

UYUŞTURUCUNUN PARMAK İZİ ÇIKARILIYOR

Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü Kimyasal İncelemeler Şube Müdürlüğü'nde, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı koordinesinde, tespiti yapılan 'kimyasal parmak izi', uyuşturucuyla mücadelede büyük önem taşıyor. Uyuşturucu madde profillendirilmesiyle, uyuşturucu maddelerin aynı yerlerde üretilip, üretilmediği tespit edilirken, suç örgütlerinin tespiti de kolaylaşıyor.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARINA BİLİMSEL DESTEK VERİLİYOR

Özel cihazlarla yapılan analizlerle, kimyasal maddenin parmak izinin açığa çıkarıldığını söyleyen Uzman Polis Memuru Hatice Seçil Selimoğlu, "Son yılların en önemli sorunlarından biri olan uyuşturucuyla mücadelede, uyuşturucu suçları üzerine, suç ve suçluya etkin müdahale çalışmalarına, bilimsel yöntemlerle destek vermekteyiz. Bu bağlamda bölge laboratuvarımıza 7 ilimizden incelenmek üzere gönderilen, yılda yaklaşık 25 bin bulgunun kimyasal analizleri yapılmakta. Uyuşturucu maddelerin nevi tespiti gerçekleştirilmekte olup, yasa kapsamına giren suç unsuru maddeler hakkında uzmanlık raporu düzenlemekteyiz" diye konuştu.

'ESAS SUÇLUNUN TESPİT EDİLMESİNE KATKI SAĞLIYORUZ'

Kimyasal İncelemeler Şube Müdürlüğü'nde sadece uyuşturucu madde incelemesi yapılmıyor. Patlayıcı türlerinin üzerinde yapılan incelemeyle de terör örgütlerinin tespiti kolaylaşıyor. Ölüm olaylarında kimin ne kadar mesafeden ateş ettiği, maktulün hangi mesafeden vurulduğu ve bir yangının teknik arızadan mı yoksa kundaklamadan mı kaynaklandığının da özel cihazlarla yapılan analizlerle tespit edildiğini belirten Selimoğlu, şunları söyledi:

"Ölüm olaylarından doğan ikilemler, cinayet mi, intihar mı şüphesine çözüm getirmemizi ister. Bu tür suç olaylarında şüpheli ve maktulden alınan svap örnekleriyle, yapılan atış artıkları analizinde, olayın intihar mı yoksa cinayet mi sorusuna cevap verirken, yapılan atış mesafesi çalışmaları sonucunda, atışın hangi mesafeden yapılmış olabileceğini bildirdiğimiz kanaat raporu ile olayın akış örgüsünün değişmesine ve esas suçlunun tespit edilmesine büyük ölçüde katkı sağlamaktayız. Genel olarak Kimyasal İnceleme Şube Müdürlüğü'nde patlayıcı madde ve patlama artıkları analizi, yanıcı madde ve yangın artıkları analizleri, muhtemel ateşli silah temasına cevap veren atış artıkları analizleri ve akabinde atış mesafesi analizleri yapılmakta olup, tüm analizlerde uygulanan yöntemler İSO 17025 kalite yönetim sistemi standartları kapsamında TÜRKAK tarafından onaylanmaktadır."

Haber: Esra TÜRKER Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,