Bursa Valisi Ayyıldız, Muhtarlar Günü'nde muhtarların köprü rolünü vurguladı - Son Dakika
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Bursa Valisi Ayyıldız, Muhtarlar Günü'nde muhtarların köprü rolünü vurguladı

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Bursa Valisi Erol Ayyıldız, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Ayyıldız, mesajında muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü görevi gördüğünü ve yerel demokrasinin temel dayanaklarından biri olduğunu belirtti.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayyıldız, mesajında, muhtarlığın Türk milletinin köklü devlet geleneğinin önemli bir parçası ve yerel demokrasinin temel dayanaklarından biri olduğunu belirtti.

Devlet ile vatandaşlar arasında köprü vazifesi gören muhtarların, kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve millet iradesinin yerelde temsil edilmesi noktasında önemli sorumluluklar üstlendiğini vurgulayan Ayyıldız, "Mahalle ve köylerimizin ihtiyaçlarını yakından bilen, vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini yerinde tespit ederek ilgili kurumlara ileten muhtarlarımız, devletimizin vatandaşlarımıza ulaşmasında önemli bir rol üstlenmektedir. İdari görevlerinin yanı sıra toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi, birlik ve beraberlik ruhunun yaşatılması ve vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulunması için de özveriyle çalışmaktadırlar." ifadesini kullandı.

Ayyıldız, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli sunulmasının kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi ve vatandaşlarla etkili iletişim kurulmasıyla mümkün olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"Bu anlayışla, Bursa'mızın her köşesinde kamu hizmetlerinin en iyi şekilde sunulması ve mahallelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla muhtarlarımızla yakın iş birliği ve istişare içerisinde çalışmaya önem veriyoruz. Muhtarlarımızın bilgi, tecrübe ve önerilerini, şehrimizin gelişimine ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlayan kıymetli bir rehber olarak görüyoruz. 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle, mahalle ve köylerimizin gelişimi, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarının karşılanması için özveriyle görev yapan tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyor, kendilerine görevlerinde sağlık, huzur ve başarılar diliyorum."

Kaynak: AA
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