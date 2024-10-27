Bursa'ya Yeni Su Arıtma Tesisi - Son Dakika
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Bursa'ya Yeni Su Arıtma Tesisi

İLBANK, Bursa Osmangazi Demirtaş İçme Suyu Arıtma Tesisine destek vererek sağlıklı su sağlıyor.

27.10.2024 13:16
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası (İLBANK), Bursa Osmangazi Demirtaş Paket İçme Suyu Arıtma Tesisinin kurulumuna destek oldu.

İLBANK'tan yapılan yazılı açıklamada, şehirlerin temiz su ihtiyacının karşılanması ve halk sağlığının koruması amacıyla uygulanacak projelere katkı sağlanmaya devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda, İLBANK'ın, ham suyun etkin ve verimli bir şekilde arıtılmasını sağlayan Bursa Osmangazi Demirtaş Paket İçme Suyu Arıtma Tesisinin inşasına destek olduğunun bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"14 Nisan 2023'te inşaat çalışmalarının başlatıldığı Bursa Osmangazi Demirtaş Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi, 21 Ağustos 2024'ten itibaren hizmet vermeye başladı. Osmangazi Demirtaş'ta bulunan 42 derin su kuyusuyla işletilen tesis, günde 51 bin 840 metreküp suyu arıtarak, Doğanevler ve İsmetiye mahallerinin temiz ve sağlıklı içme suyu ihtiyacını karşılıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği 430 kriterden geçen su, yaklaşık 400 bin kişiye ulaştırılıyor.

Temiz suya erişim sorununa çözüm sunan modern teknolojiye sahip Demirtaş Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi, kuyu sularının kalitesini artırarak daha temiz ve sağlıklı hale getiriyor. Tesiste, ham sudaki bulanıklığın giderilmesi için 18 adet filtre tankını kapsayan filtre binası, ham su ve temiz suyu toplayan 2 bin 500 metreküp kapasiteli depoya yer verildi. Sürdürülebilir su yönetimi ve çevre koruma hedefi açısından önemli bir rol oynayan tesiste, arıtma işlemlerinden geçirilen sular, güvenli kullanım standardına getiriliyor."

Kaynak: AA

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