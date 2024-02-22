Bursa-Yalova kara yolunda minibüs alev aldı - Son Dakika
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Bursa-Yalova kara yolunda minibüs alev aldı

Bursa-Yalova kara yolunda minibüs alev aldı

Bursa-Yalova kara yolunda seyir halinde olan bir minibüs, motor kısmından alev alarak yandı. İçinde mutfak malzemeleri ve mefruşat bulunan minibüse itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı. Ancak araç kullanılamaz hale geldi.

22.02.2024 10:27  Güncelleme: 10:35
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Bursa- Yalova kara yolunda bir minibüs, seyir halindeyken alev alıp yandı.

Orhangazi Süpürgelik mevkisinde seyir halindeki içinde çok sayıda mutfak malzemesi ile mefruşatın bulunduğu Bilal A. (53) idaresindeki 41 AJF 951 plakalı minibüs, motor kısmından alev aldı.

Bir anda dumanların yükseldiği minibüse itfaiye ekipleri müdahale etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Yalova Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

İtfaiye görevlileri yangını söndürürken araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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