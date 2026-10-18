Bursa Yenişehir\'de çadırlarını su basan işçiler belediyenin yurt teklifini istemedi

İŞÇİLER BULUNDUKLARI ALANDAN AYRILMAK İSTEMEDİ

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle çadırlarının bulunduğu alanı su basan mevsimlik tarım işçileri, belediye tarafından kendileri için hazırlanan kapalı spor salonu ve öğrenci yurduna gitmek istemediklerini bildirdiler. Belediye yetkililerinin, işçilere kapalı spor salonu ve öğrenci yurdunda kalabileceklerini belirterek tahliye için araç desteği sağlayabileceklerini söylediği anlar görüntülere yansıdı. İşçilerin ise şimdilik bulundukları alandan ayrılmak istemediklerini ifade ettikleri görüldü.

Mine AK/YENİŞEHİR (Bursa),