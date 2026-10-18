Bursa Yıldırım'da 3 günlük sağanak sonrası ev bahçesinde toprak kayması yaşandı - Son Dakika
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Bursa Yıldırım'da 3 günlük sağanak sonrası ev bahçesinde toprak kayması yaşandı

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Bursa Yıldırım\'da 3 günlük sağanak sonrası ev bahçesinde toprak kayması yaşandı
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Bursa'da 3 gün boyunca etkili olan sağanak sonrası Yıldırım ilçesindeki tek katlı bir evin bahçesinde toprak kayması meydana geldi. Yağmurla yumuşayan dik yamaçtan kopan taş parçaları yola savrulurken polis sokakta güvenlik önlemi aldı ve inceleme başlattı.

BURSA'da 3 gün boyunca etkili olan sağanak nedeniyle tek katlı bir evin bahçesinde, toprak kayması meydana geldi.

Kentte 3 gün boyunca etkili olan sağanak yerini güneşli havaya bırakırken, Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'nde Sedat D.'ye ait evin bahçesindeki toprak zeminde saat 11.30 sıralarında kayma meydana geldi. İncir ağaçlarının bulunduğu dik yamaçtaki toprak yağmur nedeniyle yumuşayınca, kopan taş parçaları da yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis vekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bursa Yıldırım'da 3 günlük sağanak sonrası ev bahçesinde toprak kayması yaşandı - Son Dakika
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