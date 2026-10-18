Nilüfer\'de kontrolden çıkan minibüs dükkanın camını kırıp girdi, alışveriş yapan 2 kişi kıl payı kurtuldu

Nilüfer'de kontrolden çıkan minibüs dükkanın camını kırıp girdi, alışveriş yapan 2 kişi kıl payı kurtulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bursa Nilüfer'de dün akşam bir minibüs, sürücünün aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu züccaciye dükkanının camını parçalayarak içeriye girdi. O sırada dükkanda alışveriş yapan iki kişi, aracın altında kalma tehlikesini kıl payı atlattı. İş yerinin güvenlik kamerası kazayı saniye saniye kaydederken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, züccaciye mağazasının vitrin camını kırıp içeri girdi. Alışveriş yapan iki müşterinin aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
VİTRİN CAMINI KIRIP İÇERİ GİRDİ
Kaza, dün akşam saatlerinde Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki züccaciye mağazasının vitrin camına çarptı.
İKİ MÜŞTERİ SON ANDA KURTULDU
Bu sırada alışveriş yapan iki müşteri, dükkana giren aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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