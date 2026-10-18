Nilüfer\'de kontrolden çıkan minibüs dükkanın camını kırıp girdi, alışveriş yapan 2 kişi kıl payı kurtuldu

Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, züccaciye mağazasının vitrin camını kırıp içeri girdi. Alışveriş yapan iki müşterinin aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

VİTRİN CAMINI KIRIP İÇERİ GİRDİ

Kaza, dün akşam saatlerinde Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki züccaciye mağazasının vitrin camına çarptı.

İKİ MÜŞTERİ SON ANDA KURTULDU

Bu sırada alışveriş yapan iki müşteri, dükkana giren aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.