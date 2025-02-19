BUJUMBURA, 19 Şubat (Xinhua) -- Burundi İçişleri Bakanı Martin Niteretse, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki çatışmalardan kaçan yaklaşık 10.000 sığınmacının 14-16 Şubat tarihlerinde Burundi'ye geçtiğini söyledi.
Bakan, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Burundi hükümetinin, sığınmacıları Bubanza vilayetindeki Gihanga'da ve Cibitoke vilayetinde bulunan transit geçiş noktalarında toplamaya karar verdiğini kaydederek, sığınmacıların mülteci kamplarına gönderilmeden önce kimlik tespiti yapılacağını belirtti.
Niteretse, kimlik tespitiyle askerler ile siviller ayırt edilerek, çocuklara ve hastalara özel desteğin devam ettirilmesini amaçladığını söyledi.
Niteretse, "Sığınmacıların karşılaştığı sorunları uygun şekilde çözmek için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile işbirliği yapıyoruz" dedi.
Son Dakika › Güncel › Burundi'ye 10.000 Sığınmacı Geçti - Son Dakika
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