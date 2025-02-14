BUSAN, 14 Şubat (Xinhua) -- Güney Kore'nin Busan kentindeki bir inşaat alanında çıkan yangın, 14 Şubat 2025.
Güney Kore'nin güneydoğusundaki liman kenti Busan'da cuma günü bir şantiyede çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. (Fotoğraf: NEWSIS/Xinhua aracılığıyla)
Son Dakika › Güncel › Busan'da İnşaat Alanında Yangın: 6 Ölü - Son Dakika
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