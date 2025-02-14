Güney Kore'nin Busan kentindeki bir otel inşaatında çıkan yangında 6 işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralandı.
Yonhap'ın itfaiye yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Busan'da inşaat halindeki otelin birinci katında yalıtım malzemesi sebebiyle sabah saatlerinde yangın çıktı.
Yangında 6 işçi hayatını kaybederken 7 işçi yaralandı. Yüzden fazla işçi ise itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.
İtfaiye yetkilileri, polis ve diğer birimlerin binadaki işçilerin tam sayısını tespit etmeye çalıştığını duyurdu.
Son Dakika › Güncel › Busan'da Otel İnşaatında Yangın: 6 Ölü - Son Dakika
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