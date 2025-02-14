Busan'da Otel İnşaatında Yangın: 6 Ölü - Son Dakika
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Busan'da Otel İnşaatında Yangın: 6 Ölü

Güney Kore'nin Busan kentinde bir otel inşaatında çıkan yangında 6 işçi hayatını kaybetti, 7 yaralı.

14.02.2025 10:47
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Güney Kore'nin Busan kentindeki bir otel inşaatında çıkan yangında 6 işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralandı.

Yonhap'ın itfaiye yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Busan'da inşaat halindeki otelin birinci katında yalıtım malzemesi sebebiyle sabah saatlerinde yangın çıktı.

Yangında 6 işçi hayatını kaybederken 7 işçi yaralandı. Yüzden fazla işçi ise itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

İtfaiye yetkilileri, polis ve diğer birimlerin binadaki işçilerin tam sayısını tespit etmeye çalıştığını duyurdu.

Kaynak: AA

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