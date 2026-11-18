(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü'nün 2027 yılı gider bütçesi 28 milyar 500 milyon lira olarak belirlendi. BUSKİ'nin 2026 yılı bütçesinde yüzde 43 düzeyinde olan yatırıma ayrılan pay, 2027 yılı bütçesinde yüzde 51'e yükseltildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, kasım ayı toplantısının ve BUSKİ Genel Kurulu'nun ikinci oturumu için Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda toplandı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'nın yönettiği oturumlarda Meclis ve BUSKİ Genel Kurul gündemleri görüşüldü.

BÜTÇEDE YATIRIMIN PAYI YÜZDE 51

Meclis üyeleri, BUSKİ yöneticileri ve Büyükşehir bürokratlarının hazır bulunduğu genel kurulda, 2027 yılı performans esaslı program bütçesi, 2027 yılı performans programı ve 2027 yılı yatırım programı ile ilgili rapor görüşüldü. Meclis üyelerine yapılan bütçe sunumundan sonra BUSKİ'nin 2027 yılı bütçesi oylamaya sunuldu. 2027 yılı performans programı oy çokluğuyla kabul edildi. 2027 yılı gelir bütçesi 26 milyar 100 milyon lira, finansman bütçesi 2 milyar 400 milyon lira, gider bütçesi de 28 milyar 500 milyon lira olarak oy çokluğuyla kabul edildi. 2026 yılında yüzde 43 düzeyinde olan altyapı yatırımlarına ayrılan payın, 2027 bütçesinde yüzde 51'e yükseltilmesi dikkati çekti.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, BUSKİ Genel Kurulu'nda, "İçme suyu birim fiyatlarında 'aylık enflasyon bazlı' güncelleme 1992 yılından bu yana uygulanıyor. Bizden önceki yönetim göreve geldiğinden itibaren 25 defa enflasyon farkı uygulamış. Şahin Biba geldikten sonra 'Her ay zam' denilerek algı yapılıyor. Var olan bir uygulama devam ediyor. Yeni bir uygulama değil." dedi.

TÜM MADDELER OY BİRLİĞİYLE GEÇTİ

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı ikinci oturumunda ise imar planı değişiklikleri, taşınmazların tahsisi, kamulaştırma ve kullanım kararları, yönetmelik düzenlemeleri ile kardeş şehir iş birliklerine ilişkin konular ele alındı. Meclis gündeminde yer alan 65 maddenin tamamı, tüm grupların kabulüyle oy birliği şeklinde geçti. Başkan Vekili Biba, Bursa için Meclis'in uyumlu çalışmasının önemine vurgu yaparak gruplara teşekkür etti.

Toplantıda ayrıca Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonlarının, "Artvin ilinin Şavşat Belediyesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalanması" ile ilgili müşterek raporu da oy birliğiyle kabul edildi. Karşılıklı iş birliği ve tecrübe paylaşımı için bu kararın meclis tarafından oy birliğiyle alınmasının önemli olduğunu söyleyen Başkan Vekili Biba, yapılacak kardeş şehir protokolünün her iki şehir için hayırlı olmasını temenni etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı toplantısının ikinci oturumu, grup sözcülerinin gündem dışı konuşmalarıyla tamamlandı. Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin bütçelerini görüşmek üzere 24 Kasım 2026 Salı günü saat 15.00'te olağanüstü olarak toplanma kararı aldı.