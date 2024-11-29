Bütçe Görüşmelerinde Eleştiriler

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(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, "2018'de milletvekili olduğumuzda da bütçeye, bakanlıkların, Cumhurbaşkanlığı'nın raporları geliyordu ama günden güne bu raporlar eriyor. Yani bir örnek vermem gerekirse Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2020 yılında 199 sayfa olan raporu bugün 48 sayfa. ya da Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın 244 sayfa olan raporu bugün 76 sayfa. Niye bu raporlar eriyor? Burada 86 milyonun rızkını, parasının ne şekilde harcandığını konuşup tartışmak zorundayız" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların 2025 yılı bütçe görüşmeleri başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sunuş konuşmasının ardından gruplar adına konuşmalara geçildi. CHP grubu adına konuşan Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, şunları kaydetti:

"Verdiğiniz raporlar günden güne eriyor"

"Şimdi üzülerek söylüyorum ki raporları elimizden geldiği kadar grup olarak inceledik. 2018'de milletvekili olduğumuzda da bütçeye, bakanlıkların, Cumhurbaşkanlığının raporları geliyordu ama günden güne bu raporlar eriyor. Yani bir örnek vermem gerekirse Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2020 yılında 199 sayfa olan raporu bugün 48 sayfa. ya da Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın 244 sayfa olan raporu bugün 76 sayfa. Niye bu raporlar eriyor? Burada 86 milyonun rızkını, parasının ne şekilde harcandığını konuşup tartışmak zorundayız. Sayıştay raporlarında biz harcamaları ayrıntılı bir şekilde burada görmeliyiz ki komisyonda ve Genel Kurulda tartışalım ve 86 milyon adına eleştirilerimi söyleyebilelim. 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı bütçesi geldiği zaman Cumhurbaşkanlığının yan giderlerinde hediyelere, hatta hediye paketlerine kadar ayrıntılı olarak görebiliyorduk. Bugün bu raporda hiçbiri yok. O zaman Meclis ve Sayıştay'ın denetim yapamayacağını görüyoruz.

"İletişim Başkanının da buraya gelmesi lazımdı"

Bütçe gelirleri 12 trilyon 800 milyar. Faiz gideri bir trilyon 950 milyon. Bu büyük bir felaket. Bu ülke için de emekli için de bir felaket. Faize verdiğimiz para 1 trilyon 950 milyon olacak. Şimdi bunun bir izahı olması lazım. 2025 yılında da bütçenin yüzde 17'sini faiz kalemi olarak vereceğiz. Ben özellikle Cumhurbaşkanlığı'nın bazı harcama kalemlerini sormak istiyorum. İletişim Başkanlığı, ülkenin yurt dışında, yurt içinde özellikle yalanla mücadelede, yalan haberle mücadelede etkin bir görev yaptığını söylediniz. İletişim Başkanı'nın da buraya gelmesi lazımdı. 2019'da bütçesi 344 milyon, bugün 4,1 milyar. İnanılmaz bir artış. 2018'de 584 tane personeli varken bugün bin 114 personeli var. Bu para nerede ve nasıl kullanılıyor ben bunu bilmeliyim. Seçimde kullanılıyor mu? Seçimde kullanılan o videolar, o reklamlar, sosyal medya giderleri burada mı bilmek zorundayız.

"Cumhurbaşkanı'nın koruma giderleri 6 kat artmış"

Cumhurbaşkanı'nın koruma giderlerinin yıllara göre dağılımı ise 2020'de 263 milyon, 2024'de 1 milyar 967 milyon. Tam altı kat artmış. O günden bu güne asgari ücrete, emekli maaşına altı kat artış yapıldı mı? Cumhurbaşkanlığının ilk 10 ayda 10 milyar 262 milyon lira örtülü ödenek harcaması var. Geçen seneye göre artış dehşet verici. Örtülü ödenek sorgulanamıyor ama rakamlar gerçekten inanılmaz. En önemli soru ise, hava taşıtları grubu var. Geçen yıldan devredilen 1 milyar 58 milyon, yıl içerisinde giren 3.582 milyar. Toplam 4.639 milyar. Gelecek yıla devredilen 4.639 milyar. Bu para nerede, ben göremedim."