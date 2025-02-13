Güncel

Çocuğunuza bu çantayı satın almayın! Her yerden toplatılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehter Marşı\'na böyle eşlik etti

İstediği balığı alamayınca ağladı, hediye edilince sarılarak uzaklaştı

Çocuğun büyük balık sevdası yüzleri gülümsetti

SİVAS - Sivas'ta bir çocuğun balığı ağlayarak istediği anlar, sosyal medyada viral oldu. Çocuğun istediği balığın balıkçı tarafından hediye edilmesi takdir topladı.

Sivas'ın Zara ilçesinde yaşayan bir kadın çocuğu ile pazara gitti. Pazar alışverişi sırasında balık alan kadının küçük çocuğu, tezgahtaki büyük balığı istedi. Çocuğun ısrarı ve balık için ağladığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Annesinin ve esnafın uzun ısrarlarına rağmen ikna edilemeyen çocuk, istediği büyük balığa kavuştu. Çocuğun hediye edilen balığa sarılarak uzaklaştığı anlar, sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Çocuğun balık istediği tezgahın sahibi Hasan Yücel, "Çocuğun annesi balık almaya geldi. Yarım kilo balık istedi. Çocuk da büyük balık istedi. Annesi almayacağını söyledi. Çocuk ağlayarak ısrar edince büyük balığı verdim" dedi.