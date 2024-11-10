Büyük Önder Atatürk Kastamonu'nun ilçelerinde anıldı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Kastamonu'nun Tosya, Hanönü, Küre ve Cide ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Tosya'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Nuri Saçlı, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Takır tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ardından Tosya Müftülüğü Konferans Salonu'nda program düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tosya Şehit Mustafa Kaymakcı Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Hilal Köktürk günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Programda, Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan video gösterimi yapıldı, şiirler okundu, zeybek gösterisinin ardından Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

İlçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program sona erdi.

Hanönü

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokulu Toplantı Salonu'nda devam eden programda Okul Müdürü Ufuk Yaman tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan etkinliklerle devam eden programda çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Düzenlenen Programda Hanönü Kaymakamı Ceyhun Denli, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Uçar, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Küre

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programa Kaymakam Zübeyde Aslan, Belediye Başkanı Salih Turan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Cide

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törende Atatürk Anıtı'na çelenkler sunularak saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiir okundu, müzik dinletisi yapıldı.

Programa Kaymakam Murat Güneş, Belediye Başkan Vekili Ahmet Salcı ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.