Büyükada'da Yeni Sergiler Açılıyor

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Haber: Hilal SOLMAZ

(İSTANBUL) - "Öncesi ve sonrasıyla Büyükada Şakir Paşa Köşkü" ve "Bodrum- Adalar hattında kesişen hayatlar" sergileri yarın Adalar Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Büyükada'nın simgelerinden olan ve yakın dönemde " Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisiyle yeniden gündeme gelen bu köşkte ressam Fahrelnissa Zeid, Türkiye'nin ilk kadın oyma gravür sanatçısı Aliye Berger, Türk edebiyatının önde gelen romancılarından ve "Mavi Yolculuk"un yaratıcısı Cevat Şakir, çağdaş seramiğin öncüsü Füreyya Koral ve Şehir Tiyatroları'nın ilk kadın yönetmeni Şirin Devrim gibi sanat dünyasının önemli isimleri yetişti.

Öncesi ve sonrasıyla Büyükada Şakir Paşa Köşkü

Serginin başrolünde, 1900'lü yılların başında Büyükada'ya yerleşen Şakir Paşa Ailesi'nin 75 yıl boyunca yaşadığı köşk bulunuyor. 19. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen bu yapı, 1978 yılında büyük bir yangınla yok olsa da bu sergi sayesinde köşkün Şakir Paşa ailesinin hayatını nasıl etkilediğini ve adanın tarihine nasıl tanıklık ettiğini anlatılacak.

Gazeteci ve yazar Adil Bali'nin küratörlüğünde hazırlanan bu sergi, köşkün yapıldığı dönemin toplumsal ve kültürel dokusunu detaylı bir şekilde inceleyerek, adadaki yaşamın değişimini yansıtıyor. Şakir Paşa ailesinin arşivlerinden derlenen özel fotoğraflar, köşkün iç mekanlarını ve bahçesini yansıtan nadir kareler, o yılları izleyiciyle paylaşıyor. Ayrıca, köşkte kullanılan ve bugüne az sayıda ulaşabilen eşyalar, adanın geçmişine ilişkin derin bir nostalji yaşatacak.

Bodrum-Adalar hattında kesişen hayatlar: Cevat Şakir ve Süleyman Nuri Öz

Bir diğer sergi ise Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı ile Adalar'ın efsanevi başöğretmeni Süleyman Nuri Öz'ün hayatlarını kesiştiren izlere odaklanıyor. Bu sergi, özellikle Cevat Şakir'in ikinci eşi Hamdiye Hanım'la olan ilişkisini ve Halikarnas Balıkçısı'nın hayatına dair önemli anekdotları gün yüzüne çıkarıyor. Adalar ile Bodrum arasında bir kültürel bağ kuruyor.

Adil Bali'nin küratörlüğünde hazırlanan sergi, sadece Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın Halikarnas Balıkçısı olarak tanınmasını değil, aynı zamanda yazarlık serüvenini ve Adalar'a olan bağlılığını da gözler önüne seriyor. Sergi, Süleyman Nuri Öz'ün Adalar'daki eğitim hayatına ve bölgeye kattığı değerleri de inceliyor. Bu önemli figürlerin yaşamları, izleyiciye adanın kültürel yapısının nasıl şekillendiğini ve bu kişilerin topluma nasıl yön verdiğini gösteriyor.

Her iki sergi de yarın Adalar Müzesi'nin geçici sergi salonunda açılacak ve altı ay boyunca ziyaretçilere açık olacak. Ziyaretçiler, Şakir Paşa Köşkü'nün tarihine tanıklık ederken, aynı zamanda Bodrum-Adalar hattındaki iki önemli hayatın izlerini keşfedecek.