Büyükakın\'dan Bayram Mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kurban Bayramı namazını İzmit'teki tarihi Orhan Camisi'nde kıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bayram namazını Orhan Camisi'nde kılan Büyükakın, namazın ardından cemaatle bayramlaştı.

Büyükakın, Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diledi.

Filistin'de yaşanan acılara da değinen Büyükakın, "Yine Filistin'deki kardeşlerimizin acısıyla buruk bayram yaşıyoruz. İnşallah oradaki zulümlerin de son bulduğu bayram olur diye temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Büyükakın, bayram tatili dolayısıyla yola çıkanlara da çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:

"Bayram tatiline giden kardeşlerimize bir kez daha hatırlatmak isterim ki bayramı kendilerine ve sevdiklerine zehir etmesinler. Herkes gideceği yere dikkatli gitsin ve dönsün. Allah hepimize ağız tadıyla geçirdiğimiz bayram nasip etsin."