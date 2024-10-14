Büyükçekmece'de Drift Yapan Sürücüye Ceza

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Büyükçekmece'de, drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 32 bin 913 lira ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, Akyurt Caddesi'nde aracıyla drift yapan ve trafiğin olağan akışına aykırı şekilde hareketler yapan sürücüyle ilgili sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ilgili inceleme yaptı.

Ekipler, 35 BJF 600 plakalı aracın sürücüsünün F.Ş. olduğunu tespit etti.

Karayolları Trafik Kanunu'nun "standart dışı süspansiyon sistemi" maddesinden 690, "drift yapmak" maddesinden de 32 bin 223 lira para cezası verilen F.Ş'nin sürücü belgesi de 60 gün süreyle iptal edildi.

Ayrıca F.Ş. "ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" maddesinden adli işlem yapılabilmesi için Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.