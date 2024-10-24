Büyükçekmece'de Gençlerin Talepleri Değerlendirildi - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Gençlerin Talepleri Değerlendirildi

Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 'Katılımcı Bütçe Çalıştayı'nda gençler, yapılmasını istedikleri projeleri paylaştı. Talepler rapor haline getirilecek ve 2025 bütçesine yön verecek.

24.10.2024 13:23
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(İSTANBUL)- Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen "Katılımcı Bütçe Çalıştayı" gençlerin katılımıyla son buldu. Gençler çalıştayda, hayata geçirilmesini istedikleri projelere ilişkin detayları paylaştı. Alınan talepler, değerlendirilerek, rapor haline getirilecek.

Büyükçekmece Belediyesi'nin Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Katılımcı Bütçe Gençlik Çalıştayı"na yüzlerce genç katıldı. Çalıştayda Belediye Başkanı Hasan Akgün, belediyenin bütçesinin vatandaşların katkılarıyla şekillendiğini, bu anlamda gençlerin talep ve önerilerini çok önemsediklerini belirterek,"Cumhuriyet Haftası'ndayız. Siz Cumhuriyetsiniz. Cumhuriyetin geleceği, hepimiz Cumhuriyetin geleceği olarak adlandırıldık. Bütün kuşaklar bu ülkede doğan, büyüyen, yaşayan ve ebediyete intikal eden herkes Cumhuriyettir. Cumhuriyeti onlar yükseltti. Cumhuriyeti sizler yükselteceksiniz. Adres belli. Işığımız, haritamız, pusulamız belli. Tek bir kişi, Mustafa Kemal Atatürk. Onun gösterdiği aydınlık yolda yürüyerek Cumhuriyetimizi çok daha güzel, demokrasinin daha fazla olduğu, çok daha özgür günlere yine sizler taşıyacaksınız. Cumhuriyetimizin 101'inci yılı kutlu olsun" diye konuştu.

24 mahallenin gençleri talep ve önerilerini dile getirdi

Başkan Akgün'ün konuşmasının ardından 24 mahalleden çalıştaya katılan gençler söz alarak yapılmasını istedikleri yatırım ve hizmetleri dile getirdi. Kütüphane, spor tesisi, yeşil alanların korunması, sosyal tesis, etüd merkezi ve eğitim desteği gibi taleplerin ağırlık kazandığı toplantıda, gençlerin talepleri tek tek değerlendirilerek bir rapor hazırlanacak. "Katılımcı Bütçe Çalıştayı" kapsamında talep edilen hizmet ve yatırımlar Büyükçekmece Belediyesi'nin 2025 yılı Mali Bütçesi'ne yön verecek.

Öğrenciler için online eğitim platformu imkanı

Çalıştayda ayrıca yine Büyükçekmece Belediyesi'nce hayata geçirilen "Yapay Zeka Destekli Online Eğitim Platformu" hakkında da gençlere bir sunum yapıldı. Online Eğitim Platformu ile öğrencilere LGS, TYT ve AYT eğitimlerinde fırsat eşitliği sunulması hedefleniyor. Platform öğrenciler için kişiye özel kitaplar, yapay zeka ve rehberlik, 7/24 online platform, sınırsız ders videosuna erişim ve çözümlü sorular konusunda tamamen ücretsiz olarak destek sağlıyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Büyükçekmece, Teknoloji, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de Gençlerin Talepleri Değerlendirildi - Son Dakika

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