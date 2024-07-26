Büyükçekmece'de Sağanak Nedeniyle Kayganlaşan Yolda Kamyon Devrildi - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Sağanak Nedeniyle Kayganlaşan Yolda Kamyon Devrildi

Büyükçekmece'de sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan bir kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüye müdahale etti. Kaza nedeniyle yolun Avcılar istikametinde yoğunluk oluştu ve devrilen aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

26.07.2024 12:07
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Büyükçekmece'de sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen kamyonun sürücüsü hafif yaralandı.

D-100 kara yolu Güzelce mevkisinde Mimaroba istikametine seyir halindeki Mehti K. yönetimindeki 34 KCN 652 plakalı kamyon, sağanağın da etkisiyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı.

Bariyerleri aşarak yaklaşık 2 metre aşağıda bulunan yan yola düşen aracın sürücüsü hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüye ambulansta müdahale etti.

Görgü tanıklarından Hasan Zorlu, sağanağın aniden bastırdığını, zeminin ıslanmasıyla aynı istikamette ilerleyen kamyonun kayarak devrildiğini anlattı.

Kaza nedeniyle yolun Avcılar istikametinde yoğunluk oluşurken devrilen aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de Sağanak Nedeniyle Kayganlaşan Yolda Kamyon Devrildi - Son Dakika
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