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Büyükçekmece'de tekel bayisine silahlı saldırı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de tekel bayisine silahlı saldırı

Büyükçekmece'de bir tekel bayisine otomobil ile gelen saldırganlar, otomatik silahla ateş açarak 22 kurşun isabet ettirdi. İş yeri çalışanı saldırıdan yara almadan kurtuldu. Polis, kaçan saldırganları arıyor.

Büyükçekmece\'de tekel bayisine silahlı saldırı
10.01.2024 - 14:32,  Güncelleme: 14:35
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Derya EVREN KORKMAZ/ İSTANBUL, - BÜYÜKÇEKMECE'de tekel bayisine otomobil ile gelen saldırganlarca otomatik silahla ateş açıldı. 22 kurşun isabet eden iş yerinde çalışan bir kişi saldırıyı yara almadan atlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Ocak Pazartesi günü saat 00.00 sıralarında Atatürk Mahallesi, Parmaksız Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayisinde meydana geldi.  Saldırganlar plakası tespit edilemeyen siyah renkli bir otomobil ile tekel bayisinin önünde durdu. Yüzü maskeli saldırgan araçtan inerek otomatik silah ile tekel bayisine defalarca ateş açtı. Saldırı anında içerde bulunan iş yeri çalışanı K.Ç. kaçarak saklanmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede 26 mermi sıkıldığı bunlardan 22 tanesinin dükkana isabet ettiği öğrenildi. Polis kaçan saldırganları arıyor. Bu arada aynı sokakta oturan Ramazan Tanık, "Gece silah sesleri duyuldu ardı ardına. Bir şarjör kadar boşaltıp gittiler" "dedi.

Kaynak: DHA
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Saldırı, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

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