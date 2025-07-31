Büyükçekmece Gölü'nde Arama Çalışması

Büyükçekmece Gölü'ne balık tutmaya gittikten sonra kendisinden haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı.
Büyükçekmece Gölü'ne dün akşam saatlerinde balık tutmaya giden Okan Kurnaz'dan (36) yakınları haber alamadı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, hassas burunlu köpek, termal dron ve dalgıçlarla çevrede arama çalışmalarına başladı.
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