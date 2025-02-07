Büyükelçi Bekar\'a Veda Programı

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Özbekistan'da faaliyet gösteren Türk iş insanları, görev süresi sona eren Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar için veda programı düzenlendi.

Özbekistan-Türkiye İş Adamları Derneği (UTİD) tarafından düzenlenen etkinliğe, ülkedeki Türk iş insanları ve kurumlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

UTİD Başkanı Davut Azmi Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Büyükelçi Bekar'ın görev süresi boyunca Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini ve iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğini geliştirmek için büyük özveriyle çalıştığını kaydetti.

Bekar'ın görev süresince sergilediği liderlik vizyonu, bakış açısı ve çalışkanlığıyla bu misyonu en iyi şekilde yerine getirdiğini belirten Erbaş, Türk iş insanlarına gösterdiği yakın ilgi ve destekten dolayı Büyükelçi'ye teşekkür ederek bundan sonraki görevinde başarılar diledi.

Büyükelçi Bekar da Özbekistan'da görev yaptığı 4 yıl boyunca buradaki Türk iş insanlarıyla yakın işbirliği ve dayanışma içinde olduklarını vurgulayarak "Ata yurdu Özbekistan'da ülkemizi başarıyla temsil eden siz değerli insanlarımızın bir parçası olmaktan daima gurur duydum." dedi.

Türk iş insanlarının gelişen ve yenilenen Özbekistan ekonomisinde önemli bir konuma sahip olduğunu ifade eden Bekar, şunları kaydetti:

"Sizlerin Özbekistan'a yaptığı yatırımlar ve bununla bağlantılı olarak sağladığınız istihdam ve profesyonel birikim, dost ve kardeş Özbekistan bakımından da son derece önemlidir. Özbek makamlarının her vesileyle sizlerden sitayiş ve iltifatla bahsetmesi bir Türk büyükelçisi olarak beni her zaman gururlandırmıştır. Özbekistan'daki faaliyetlerinizin ilişkilerimize bir katma değer sağladığına, ülkelerimiz arasındaki üst düzeyli, mükemmel ilişkilerin daha da güçlenmesinde rol oynadığını ve iki kardeş halk arasındaki bağları pekiştirdiğine inanıyorum."

Daha sonra Türk iş insanları, Büyükelçi Bekar ile fotoğraf çektirdi.

Etkinlikte davetlilere Türk mutfağından yemek ve tatlılar ikram edildi.