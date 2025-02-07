Büyükelçi Bekar'a Veda Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Büyükelçi Bekar'a Veda Programı

Büyükelçi Bekar\'a Veda Programı

Özbekistan'daki Türk iş insanları, Büyükelçi Olgan Bekar için veda etkinliği düzenledi.

07.02.2025 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özbekistan'da faaliyet gösteren Türk iş insanları, görev süresi sona eren Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar için veda programı düzenlendi.

Özbekistan-Türkiye İş Adamları Derneği (UTİD) tarafından düzenlenen etkinliğe, ülkedeki Türk iş insanları ve kurumlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

UTİD Başkanı Davut Azmi Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Büyükelçi Bekar'ın görev süresi boyunca Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini ve iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğini geliştirmek için büyük özveriyle çalıştığını kaydetti.

Bekar'ın görev süresince sergilediği liderlik vizyonu, bakış açısı ve çalışkanlığıyla bu misyonu en iyi şekilde yerine getirdiğini belirten Erbaş, Türk iş insanlarına gösterdiği yakın ilgi ve destekten dolayı Büyükelçi'ye teşekkür ederek bundan sonraki görevinde başarılar diledi.

Büyükelçi Bekar da Özbekistan'da görev yaptığı 4 yıl boyunca buradaki Türk iş insanlarıyla yakın işbirliği ve dayanışma içinde olduklarını vurgulayarak "Ata yurdu Özbekistan'da ülkemizi başarıyla temsil eden siz değerli insanlarımızın bir parçası olmaktan daima gurur duydum." dedi.

Türk iş insanlarının gelişen ve yenilenen Özbekistan ekonomisinde önemli bir konuma sahip olduğunu ifade eden Bekar, şunları kaydetti:

"Sizlerin Özbekistan'a yaptığı yatırımlar ve bununla bağlantılı olarak sağladığınız istihdam ve profesyonel birikim, dost ve kardeş Özbekistan bakımından da son derece önemlidir. Özbek makamlarının her vesileyle sizlerden sitayiş ve iltifatla bahsetmesi bir Türk büyükelçisi olarak beni her zaman gururlandırmıştır. Özbekistan'daki faaliyetlerinizin ilişkilerimize bir katma değer sağladığına, ülkelerimiz arasındaki üst düzeyli, mükemmel ilişkilerin daha da güçlenmesinde rol oynadığını ve iki kardeş halk arasındaki bağları pekiştirdiğine inanıyorum."

Daha sonra Türk iş insanları, Büyükelçi Bekar ile fotoğraf çektirdi.

Etkinlikte davetlilere Türk mutfağından yemek ve tatlılar ikram edildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Özbekistan, Diplomasi, Politika, Türkiye, Türk İş, Ekonomi, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükelçi Bekar'a Veda Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 02:07:01. #1.11#
SON DAKİKA: Büyükelçi Bekar'a Veda Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.