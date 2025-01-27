Büyükelçi Erciyes, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
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Büyükelçi Erciyes, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Büyükelçi Erciyes, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Erciyes, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katkıda bulundu.

27.01.2025 16:19
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Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Erciyes, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony"nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Bu seneki oylamaya "Özgür Suriye" kategorisinin eklenmesini çok anlamlı bulduğunu belirten Erciyes, bu kategoride Emin Sansar'a ait "Halk, bayrak, özgürlük" isimli fotoğrafı seçti.

Erciyes, Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından başkent Şam'daki Emevi Meydanı'nda toplanan halkın havai fişeklerle yaptığı kutlamanın yansıdığı bu fotoğraf için şöyle konuştu:

"Bu fotoğrafı seçmemin sebebi, Suriye halkının zaferle sonuçlanan özgürlük mücadelesini ve geleceğe dair umudunu tek bir karede sembolize etmesi. Gerçekten anlamlı bir fotoğraf. Foto muhabirimizi kutluyorum."

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisi

Büyükelçi Erciyes, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde seçimini, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde, Arktik Okyanusu'nda çalışma yapan 4. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi kapsamında Türk bilim insanlarının buzullar üzerinde incelemesine tanıklık eden Şebnem Coşkun'a ait "Buzun üstünde, suyun altında" isimli fotoğraftan yana kullandı.

Türkiye'nin sadece kendi coğrafyasında değil Antarktika da dahil olmak üzere dünyanın her yerinde bilimsel araştırmalar yapabildiğini, bu imkan ve kabiliyetlere sahip olduğunu gösterdiği için de bu fotoğrafı seçtiğini belirten Erciyes, "Antarktika'da araştırmacımızın Türk bayrağını göstermesi, hakikaten göğsümüzü kabartıyor. Onun için Şebnem Coşkun'u bu fotoğrafı için tebrik ediyorum." dedi.

Erciyes, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ikinci tercihini, Yunanistan'dan Costas Baltas'ın, Mora Yarımadası'nda çıkan orman yangınında yerleşim birimlerinin tahliyesi sırasında çektiği "Kanıksamış" isimli fotoğraftan yana kullandı.

Bu fotoğrafın orman yangınlarına işaret ettiğini ve bu konuda uluslararası işbirliğinin önemini hatırlattığını kaydeden Erciyes, "2023'te Rodos'ta ve 2024'te Atina'da çıkan orman yangınlarında ülkemiz, Yunanistan'a yardım etmişti. Bu konuda ikili işbirliği çok önemli." diye konuştu.

"Günlük Hayat" kategorisi

Erciyes, "Günlük Hayat" kategorisinde İstanbul'da yarım ay, Büyük Çamlıca Camisi ve Galata Kulesi'nin aynı karede yer aldığı, İsa Terli'ye ait "7 tepe, 5 minare, 1 kule" isimli eseri seçerek, "İstanbul'un güzelliğini, tarihini ve doğayı tek kareye sığdıran çok anlamlı bir fotoğraf." ifadesini kullandı.

"Spor" kategorisi

"Spor" kategorisinde Hakan Aygün'ün objektifinden ünlü basketbol oyuncusu Cedi Osman'ın smaç için potaya yükseldiği ana tanıklık eden "Cedi" isimli fotoğrafı seçen Büyükelçi Erciyes, şunları kaydetti:

"Cedi Osman, ülkemizin gurur duyduğu, bir dönem NBA'de de oynamış, değerli milli basketbolcumuzdur. Şu an spor kariyerini Yunanistan'ın Panathinaikos takımında devam ettiriyor. Ben de maçlarına gidiyorum. Çok başarılı bir performans sergiliyor bu sezon. O nedenle bu fotoğrafı seçtim."

"Haber" kategorisi

Erciyes, "Haber" kategorisinde de Tahsin Ceylan'a ait, Muğla'nın Fethiye ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin su üstü ve altında devriye görevini sürdürdüğü anlardan birini gösteren "Su seviyesi" isimli kareyi seçti.

Tahsin Ceylan'ın, kendisinin de tanıdığı, ülkenin önemli su altı fotoğrafçılarından olduğunu vurgulayan Erciyes, "Ben de su altı fotoğrafı çektiğim için bu fotoğrafı kendime çok yakın buldum. Ayrıca fotoğraf, fedakar ve başarılı çalışmalarıyla gurur duyduğumuz Sahil Güvenlik Komutanlığımızı ön plana çıkarıyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Büyükelçi Erciyes, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika

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