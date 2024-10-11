Büyükgöz: Hayvanları Kasten Öldürmüyoruz - Son Dakika
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Büyükgöz: Hayvanları Kasten Öldürmüyoruz

Gebze Belediye Başkanı, sokak hayvanları ile ilgili görüntülerin maksatlı olduğunu belirtti.

11.10.2024 23:46
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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'ndeki görüntülere ilişkin, hayatta olan hiçbir hayvanı kasten öldürmek, itlaf etmek gibi bir süreçlerinin olmadığını belirtti.

Büyükgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, görüntülerin kendisini de üzdüğünü ve konuyla ilgili gerekli soruşturmaların başlatıldığını söyledi.

Söz konusu görüntülerin maksatlı ve esası olmayan bilgilerle servis edildiğini aktaran Büyükgöz, Gebze Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne bağlı rehabilitasyon merkezinin 5199 sayılı kanunun revize edilmesinden önce geçici bakım merkezi olarak kurulduğunu aktardı.

Büyükgöz, buna göre merkezde endoskopi, DR sistem röntgen, hemogram, ultrason, yoğun bakım kabinleri, hastalık tanı kitleri, etüv, mikroskop ve daha bir çok ekipman ve uzman veteriner hekimlerin gözetiminde hizmet ürettiklerini dile getirerek, tüm bu hizmetleri gerçekleştirirken tek amaçlarının ilçeyi daha yaşanılır bir hale getirmek olduğunu ifade etti.

"Bu görüntülere sebep olan herkese hesabını soracağız"

Büyükgöz, sokaklarda başıboş olarak gezen hayvanların sağlığı ve rehabilitasyonun hem hayvanlar hem de Gebzeliler için son derece kritik olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gebze'de 40 mahalle var. Yaklaşık 12 bin sokak hayvanı yaşıyor. Bu hayvanlarımızın yaklaşık 4 bin tanesi Balçık Mahallemizde doğal barınma ve bakım alanında, onlara hayvansever vatandaşlarımızla birlikte orada sahip çıkıyoruz. Burada bilinmesi gereken en önemli husus şudur; sokak hayvanları sokaklarda sıhhi şartlarda yaşamıyorlar. Yaşadıkları birçok sağlık problemi, trafik kazaları gibi sebeplerle her gün sokaklardan onlarca cansız hayvan topluyoruz. Hayatta olan hiçbir hayvanımızı kasten öldürmek, itlaf etmek gibi bir sürecimiz olmaz olamaz. Görüntüleri ben de seyrettim ben de çok üzüldüm. Sokaklardan cansız olarak toplanan, tedaviye cevap vermeyip ölen, barınağımızda gözetim altındayken hayatını kaybeden hayvanları bir yerde toplayıp uygun usullerle gömüyoruz. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler rehabilitasyon merkezimize ansızın giren bir grup insanın gömülmek üzere bekletilen hayvanların cesetlerini ortaya saçması sonucu ortaya çıkmıştır. Sürecin başından sonuna kadar, kurum içinde ya da dışarıdan hepimizi derinden sarsan bu görüntülere sebep olan herkese hesabını soracağız inşallah."

Konuyla ilgili kurum içinde soruşturma başlatılması talimatı verdiğini aktaran Büyükgöz, ayrıca Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına da müracaat ettiklerini ve adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Büyükgöz, soruşturmanın selameti açısından ilgililerin açığa alındığını belirterek, "İnşallah en kısa zamanda soruşturmalar neticelenecek ve sorumlular gerekli cezayı alacaktır." diye konuştu.

Belediyenin yaklaşık 40 milyon liralık maliyetle rehabilitasyon merkezini hayata geçirdiğini belirten Büyükgöz, bugüne kadar 8 bin 31 kısırlaştırma, 28 bin 515 tedavi, 685 sahiplendirme ve 21 bin 969 aşılamanın yapıldığını sözlerine ekledi.

Öte yandan Gebze Belediyesi ekiplerince ilaçlanıp torbalanarak tahsis edilen kamyonete yüklenen hayvanlar, gömülmek üzere gönderildi.

Bu sırada merkez önünde toplananlar ile belediye görevlileri arasında yaşanan arbede, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Büyükgöz: Hayvanları Kasten Öldürmüyoruz - Son Dakika

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