Büyükkılıç'tan Hacılar'da İftar Programı

Kayseri Büyükşehir Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, beraberinde AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ile AK Parti İl Başkanlığı Ramazan Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen programda, vatandaşlarla bir araya geldi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Yasin Mutlu ve teşkilat üyelerinin de yer aldığı programda konuşan Büyükkılıç, vatandaşların ramazanını tebrik etti.

Birlik ve beraberliğin önemine değinen Büyükkılıç, "Önemli olan ramazanın ruhuna uygun şekilde hareket etmek ve birlik, beraberlik ile dayanışmaya vesile olmasına katkı sağlamaktır. Bu anlayış içerisinde her gün bir yerde bulunarak, çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, uyum içerisinde gerek Hacılar gerek diğer bölgelerdeki ilçelerle ilgili ne gerekiyorsa yapma yönünde irade gösterdiklerini, birlikte olmanın bereketini yaşadıklarını kaydetti.

Milletvekili Çopuroğlu ise Büyükşehir Belediyesinin gölgesinde tüm belediye başkanlarının hizmet yarışında olduğunu belirterek, bu hizmetlerin el ele, birlik ve beraberlik içerisinde devam edeceğini kaydetti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da ramazan ayını huzur içinde geçirdiklerini, günlük ihtiyaç sahibi 200 kişiye yemek verdiklerini anlattı.

Büyükkılıç, iftarın ardından Hacılar Camikebir Camii'nde teravih namazını eda ederek, teravih sonrası vatandaşlarla sohbet etti.

AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları tarafından kurulan ikram standını da ziyaret eden Büyükkılıç, çocuklar başta olmak üzere vatandaşlara ikramlıklar dağıttı.

Büyükkılıç ve beraberindekiler, ilçede yaşayan Fırtına ailesini de ziyaret ederek ortopedik engelli Selman Fırtına'ya akülü tekerlekli sandalye hediye etti.