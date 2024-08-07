Büyükşehir Belediyesi, kırtasiye yardımı dolandırıcılığına karşı uyarıyor - Son Dakika
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Büyükşehir Belediyesi, kırtasiye yardımı dolandırıcılığına karşı uyarıyor

Büyükşehir Belediyesi, kırtasiye yardımı adı altında dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı. Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşlara sosyal medya üzerinden link gönderilip, kart bilgilerinin istendiği tespit edildi.

07.08.2024 14:58
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Büyükşehir Belediyesi, kırtasiye yardımı adı altında dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamada, art niyetli bazı kişiler tarafından kırtasiye yardımı adı altında vatandaşlara sosyal medya üzerinden link gönderilip, kart bilgilerinin istendiğinin tespit edildiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılında il sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi aileler için kırtasiye yardımı başvurularının henüz başlamadığı kaydedilen açıklamada, kırtasiye yardımı adı altında dolandırıcılık yapan ve kart taleplerinde bulunan kişilerin tek amacının dolandırıcılık olduğu bildirildi.

Vatandaşlardan bu konuda duyarlı olmaları istenen açıklamada, bu kişilerden gelecek tekliflerin ve telefonların dikkate alınmaması, bu durumla karşılaşan vatandaşların kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunmaları istendi.

İl sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul öğrencisi için 750 lira, ortaokul öğrencisi için 1000 lira ve lise öğrencisi için 1250 lira kırtasiye yardımı yapılacağı ifade edilen açıklamada, kırtasiye destek projesinin 10 Ağustos'ta başlayacağı vurgulandı.

Kaynak: AA

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