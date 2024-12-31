Buzla Kaplanan Doğu Anadolu

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Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Ardahan'da soğuk hava nedeniyle dereler, şadırvanlar ve şelaleler buz tuttu, kent merkezlerinde sis oluştu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Erzurum'da, kapalı otobüs duraklarının camları buz tuttu.

Soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtı oluştu, şadırvanlar dondu.

Ağrı

Ağrı'da, soğuk hava nedeniyle araç camları buzla kaplandı.

Bazı vatandaşlar da soğuktan korumak için araçlarının üstünü battaniye ve örtülerle kapattı.

Yer yer ovayı ve dağları kaplayan sis, dronla görüntülendi.

Tunceli

Tunceli'de soğuk havanın etkisiyle bazı caddelerde buzlanma oluştu.

Ağaçların kırağı kapladığı kente, Munzur ve Pülümür vadilerindeki dereler ile şelaleler kısmen buz tuttu.

Bölgedeki bazı dağların zirvelerini sis bulutları kapladı.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.

Kent merkezi ile Göle ilçesinde soğuk hava buzlanmaya neden oldu.

Yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.