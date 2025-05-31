Buzulların Korunması Konferansı Duşanbe\'de Devam Ediyor

Tacikistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Buzulların Korunmasına ilişkin Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans", iklim değişikliği ve buzulların korunması konusunun masaya yatırıldığı özel oturumlarla ve panellerle sürüyor.

Tacikistan hükümetinin girişimiyle başkent Duşanbe'de 29 Mayıs'ta başlayan konferansta son gün oturumları ve panelleri yapılıyor.

İklim değişikliği ve buzulların korunması konusunun ele alındığı özel oturumda konuşan Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Umut Acar, iklim değişikliği sonucu sıcaklıkların artmasının, kar yağışının azalmasının ve yağış düzenindeki değişikliklerin, dünyanın buz rezervlerinin yok olmasına neden olduğunu belirtti.

Acar, kar tabakasının hızla erimesinin ve buzul kaybının, özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde milyonlarca insanın su güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.

Bilimsel verilerin buzul kaybının bir kısmının geri döndürülemez olduğunu ortaya koyduğunu aktaran Acar, hem buzulların korunmasına odaklanılmasına hem de buzulların artık güvenilir su kaynağı olmadığı bir gelecek için planlar yapılması gerektiğine işaret etti.

Büyükelçi Acar, "Buzulları korumak sadece buz kütlelerini değil, suyu, yaşamı ve ekosistemleri de korumak demektir. Yarının dünyasına hazırlanırken bugünden harekete geçmek demektir. Türkiye, bu çabaya katkıda bulunmaya ve işbirliği yapmaya hazır." diye konuştu.

Türkiye'nin bu çerçevede uluslararası işbirliğini desteklediğini söyleyen Acar, "Sadece suyu değil, teknolojik çözümleri, yatırımları ve elde edilen faydaları da paylaşmalıyız. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ancak müşterek eylemle ulaşabiliriz." dedi.

Buzulların Korunması Konferansı

"Buzulların Korunmasına ilişkin Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans", Tacikistan hükümetinin girişimiyle küresel ekolojik dengenin korunması ve suyla ilgili zorlukların ele alınmasında buzulların hayati rolünü vurgulamak üzere düzenleniyor.

Buzullar ile ülkelerin sosyoekonomik kalkınması arasındaki bağlantının ele alındığı konferansta, buzulların korunmasının geçim kaynakları üzerindeki etkisi, su mevcudiyetinin sağlanması, buzulların erimesiyle bağlantılı risklerin en aza indirilmesi, hassas bölge ve toplumlar için uzun vadeli kalkınma hedeflerine ulaşılması gibi konular masaya yatırılıyor.

Konferans kapsamında buzulların erimesi ve bu durumun yaygın sonuçlarının ele alınması için hükümetler arasında işbirliğine dayalı eylem, bilimsel yenilikler ve yeni politikaların hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Aralık 2022'de, 2025'i "Uluslararası Buzulların Korunması Yılı (IYGP)" ilan etmişti.