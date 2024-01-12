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Cabo Verde Afrika'da sıtmadan tamamen arınan 3. ülke oldu - Son Dakika
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Cabo Verde Afrika'da sıtmadan tamamen arınan 3. ülke oldu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Cabo Verde'nin Afrika'da sıtmadan tamamen arınan 3'üncü ülke olduğunu duyurdu. DSÖ'ye göre, 2022'de dünya genelinde yaklaşık 249 milyon kişi sıtmaya yakalandı. Sıtma, parazit taşıyan anofel cinsi dişi sivrisineklerin sokmasıyla bulaşıyor. Cabo Verde, dünyada sıtmasız ülkeler sertifikasını elde eden sadece 43 ülkeden biri olarak öne çıkıyor.

Cabo Verde Afrika\'da sıtmadan tamamen arınan 3. ülke oldu
12.01.2024 - 21:15,  Güncelleme: 21:16
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Cabo Verde'nin Afrika'da sıtmadan tamamen arınan 3'üncü ülke olduğunu duyurdu.

DSÖ'den yapılan açıklamada, küresel sıtma vakalarının yüzde 95'inin Afrika'da görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 1973'te Morityus ve 2019'da Cezayir'den sonra kıtada sıtmadan arınan üçüncü ülkenin Cabo Verde olduğu kaydedilerek, dünyada sıtmasız ülkeler sertifikasını elde eden sadece 43 ülkenin bulunduğu hatırlatıldı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bu başarının stratejik kamu sağlığı planlamasının bir göstergesi ve umut verici olduğunu ifade etti.

Afrika'nın batısında bir takımada ülkesi olan Cabo Verde, yaklaşık 500 bin nüfusa sahip.

DSÖ'ye göre, 2022'de dünya genelinde yaklaşık 249 milyon kişi sıtmaya yakalandı.

Sıtma, parazit taşıyan anofel cinsi dişi sivrisineklerin sokmasıyla bulaşıyor. Belirtileri genellikle 1 ay içinde görülen hastalık ayrıca kan yoluyla, enjektör veya iğnelerin ortak kullanımıyla veya doğumda anneden bebeğe geçebiliyor.

Dünyanın birçok ülkesinde "malarya" olarak da bilinen sıtmanın ilk semptomları pek çok sistemik viral hastalık bulgularına benzerken, baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk, karın, kas ve eklem ağrısıyla başlıyor.

Bu hastalıktan en fazla etkilenen grup olan 5 yaş altındaki çocuklar, Afrika'daki tüm sıtma ölümlerinin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturuyor.

Kaynak: AA
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