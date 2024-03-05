Çad Cumhurbaşkanı, Türkiye\'nin Büyükelçisini kabul etti

Turgut Altınok, MÜSİAD'ı ziyaret etti ve metro projelerini anlattı

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'ni (MÜSİAD) ziyaret ederek, metro projeleri hakkında bilgi verdi. Altınok, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile işbirliği içinde havaalanı metrosu projesinin gerçekleştirileceğini belirtti. Ayrıca, trafik sorununa da değinen Altınok, Ankara'nın gelişen bir şehir olduğunu ve yapılan alt yapı çalışmalarının yetersiz olduğunu ifade etti. Ziyarette, Cumhur İttifakı Çankaya Belediye Başkan adayı Duhan Kalkan ve diğer parti yetkilileri de hazır bulundu.