Çad'da Seçim Boykotu Çağrısı - Son Dakika
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Çad'da Seçim Boykotu Çağrısı

Muhalefet, 29 Aralık seçimlerine boykot çağrısı yaparak mevcut iktidarı eleştirdi.

14.10.2024 00:16
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Çad'da muhalefet, 29 Aralık'ta yapılması planlanan parlamento ve belediye seçimlerine boykot çağrısı yaptı.

Yerel basındaki haberlere göre, muhalif 15 siyasi grup, Çad'ın başkenti Encemine'de, "Özel ve anti demokratik seçimlere hayır" sloganıyla toplandı.

Demokrasi ve İlerleme için Birlik Partisi Genel Başkanı Max Kemkoye, yaptığı açıklamada, "muhalefetin demokratik kurallara, özgürlüklere ve insan haklarına saygı yönünde defalarca yaptığı çağrılara rağmen mevcut iktidarın yöntemini değiştirmediğini" savundu.

Kemkoye, seçim güvenliği için güncel ve güvenilir seçmen kaydı, seçim kurumlarının tarafsızlığı ve eşitliğinin garanti edilmesi gerektiğini söyledi.

Yaklaşan parlamento ve belediye seçimlerinin özgür ve adil olmayacağı değerlendirmesinde bulunan Kemkoye, halkı seçimleri boykot etmeye çağırdı.

Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno'nun ölümüyle başlayan geçiş dönemi

Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno, ülkenin kuzeyindeki ayrılıkçı grup "Çad'da Değişim ve Uyum Cephesi"ne (FACT) karşı düzenlenen operasyonda, cephede 19 Nisan 2021'de öldürülmüştü.

Ardından 37 yaşındaki oğlu Muhammed İdris Debi İtno, 20 Nisan 2021'de 15 generalden oluşan Askeri Geçiş Konseyinin başına getirilmişti.

İtno, 18 aylık geçiş döneminin ardından seçim yapılacağı, iktidarın sivillere devredileceği ve aday olmayacağı sözünü vermişti ancak sürenin bitimine denk gelen 9 Ekim 2022'de düzenlenen Ulusal Diyalog Forumu'nda geçiş dönemi 2 yıl daha uzatılmış, İtno'nun 2024'te yapılması planlanan seçimlerde aday olmasına izin verilmişti.

Muhammed İdris Debi İtno, 6 Mayıs'ta yapılan seçimde oyların yüzde 61'ini alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.

Çad'da en son 2011'de yapılan parlamento ve belediye seçimlerinin 29 Aralık'ta yapılacağı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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