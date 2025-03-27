Çakal Tepsiyi Çaldı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde, köye inen çakalın balkondaki tepsiyi çalma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçeye bağlı Hacıhüseyinler köyünde yaşayan Ali Çorman'a ait evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, aç kalan bir çakalın yiyecek bulmak için korkulukların arasından evin balkonuna girdiği görülüyor.

Görüntüde, çakalın balkondaki tepsiyi alması, korkuluklardan geçtiği esnada tepsiyi ağzından düşürmesi, bölgeden ayrılması ve bir süre sonra dönerek tepsiyi alıp uzaklaşması yer alıyor.

Çorman, yaptığı açıklamada, kedilere ekmek vermek için kullandıkları tepsinin balkonda olmadığını fark ettiğini, tepsinin hırsızlar tarafından çalınmış olabileceğini düşündüğünü belirtti.

Güvenlik kamerası görüntüsünde tepsiyi bir çakalın çaldığını gördüğünde şaşırdığını ifade eden Çorman, "Çakalın tepsiyi ekmek zannederek çaldığını düşündüm." dedi.