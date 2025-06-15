'Çakmak Doktoru' baba, 2 metrekarelik dükkanda 3 evladını okutup meslek sahibi yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

'Çakmak Doktoru' baba, 2 metrekarelik dükkanda 3 evladını okutup meslek sahibi yaptı

Haberin Videosunu İzleyin
15.06.2025 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
\'Çakmak Doktoru\' baba, 2 metrekarelik dükkanda 3 evladını okutup meslek sahibi yaptı
Haber Videosu

'Çakmak Doktoru' baba, 2 metrekarelik dükkanda 3 evladını okutup meslek sahibi yaptı Hatay'da 30 yıldır 2 metrekarelik dükkanında çakmak tamirciliği yapan ve 'Çakmak Doktoru' olarak bilinen 63 yaşındaki Mehmet Çetin, yurt dışı başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen...

'Çakmak Doktoru' baba, 2 metrekarelik dükkanda 3 evladını okutup meslek sahibi yaptı

HATAY - Hatay'da 30 yıldır 2 metrekarelik dükkanında çakmak tamirciliği yapan ve 'Çakmak Doktoru' olarak bilinen 63 yaşındaki Mehmet Çetin, yurt dışı başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen çakmakların tamirini yaparak ekmek parasını kazanıyor. Yıllardır ailesine helal lokma yedirmek için mesai yapan Çetin, 3 evladını 2 metrekarelik dükkanında elde etiği kazançla büyüterek meslek sahibi yaptı.

İskenderun ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Mehmet Çetin, kent merkezi Şehit Pamir Caddesi üzerinde bulunan 2 metrakarelik mini iş yerinde 30 yıldır mesai yapıyor. Yurt dışı başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından kendisine gönderilen bozuk ve binlerce TL'lik çakmakları tamir eden Çetin, İskenderun'un 'Çakmak Doktoru' olarak biliniyor. Mesleğine olan tutkusu ve helal para kazanmaya olan azmiyle takdir toplayan Çetin, 3 evladını da 2 metrekarelik iş yerinde kazandığı parayla okuttu ve büyüttü. Evlatlarının kendisiyle gurur duyduğunu ifade eden Çetin, "Henüz tamir edemediğim bir çakmak da icat edilmedi" diyerek de mesleğindeki başarısını dile getirdi.

"Çocuklarım, böyle bir babaya sahip oldukları için gurur duyuyorlar"

2 metrekarelik üç evladını hayata kazandıran ve 'Çakmak Doktoru' olarak bilinen 63 yaşındaki Mehmet Çetin, "Üç tane çocuğum var; iki oğlan, bir kız. 80 santimetrelik, 2 metrekarelik bir dükkanım var. Ben bu işe 1976'dan beri yani çakmakçılıkla uğraşmaya başladığımdan beri içindeyim. 1996'dan beri de bu dükkandayım. Gelenlerin çoğu memnun kaldı. Giden de gelen de benimle ilgili hep olumlu konuşur. Ben işimi severek yapıyorum. Sabah erken kalktığımda dükkanımı her gün sanki yeni açıyormuşum gibi bir heyecanla açarım. 40 yıldır da hiçbir zaman camiye, namaza giderken dükkanımı kapatmadım. Sadece bir örtü çekerim, öyle giderim. Dupont ve zippo çakmaklar yapıyorum. Almanya'dan, Fransa'dan ve Hollanda'dan kargo ile geliyorlar, ben tamir edip geri gönderiyorum hepsi memnun kalıyor. Türkiye genelinde, bildiğim kadarıyla Dupont çakmaklar üzerine benden başka tamirci yok. Henüz tamir edemediğim bir çakmak da icat edilmedi. İki oğlum, bir kızım var. Büyük oğlum Gaziantep'te ses işitme cihazları merkezi açtı, işitme üzerine çalışıyor. Küçük oğlum da tıp kazandı, sağlık alanında görevine başladı. Kızım ise Kur'an kursu hocası, elhamdülillah. Üçü de evli, yedi torunum var. Çocuklarım, böyle bir babaya sahip oldukları için gurur duyuyorlar. Evlatlarıma haram lokma kesinlikle yedirmedim. Gazı halen 25 kuruşa dolduruyorum. Onları ben okuttum, büyüttüm ve üçü de şu anda hayatlarından memnun. Allah'ıma çok şükür, ben de memnunum" dedi.

"Buradaki meşhur çakmak doktoru kim diye özellikle soruyorlar"

Çakmak doktoru olarak tanınan Mehmet Çetin'i tanıyan ve uzun yıllardır alışveriş yapan 46 yaşındaki Abdurrahim Arıkan, " abimizi, çakmak doktoru diye tanınırlar. 35 yıldır tanıyorum kendisini Onun yapamayacağı çakmak yoktur derler. Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerden gelenler oluyor. Buradaki meşhur Çakmak Doktoru kim diye özellikle soruyorlar. Vallahi şaşırıyorum. Bazı insanlar büyük büyük mekanlarda iş yapamıyor ama bu ufacık dükkanda iş dönüyor. Demek ki mevlam veriyormuş. Şükret ki sana da versin, demişler" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Hatay, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Çakmak Doktoru' baba, 2 metrekarelik dükkanda 3 evladını okutup meslek sahibi yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yaşındaki Elif’ten 11 gündür haber yok Annenin feryadı yürek dağladı 17 yaşındaki Elif'ten 11 gündür haber yok! Annenin feryadı yürek dağladı
Markette kadını saçlarından tutup yerde yumrukladı Yaptığı yanına kalmadı Markette kadını saçlarından tutup yerde yumrukladı! Yaptığı yanına kalmadı
Annesi istemiyordu Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi
İran’dan 2. saldırı Fırlatılan füze Tel Aviv’e böyle düştü İran'dan 2. saldırı! Fırlatılan füze Tel Aviv'e böyle düştü
İsrail, İsfahan’daki nükleer enerji santraline saldırdı İsrail, İsfahan'daki nükleer enerji santraline saldırdı
Manisa’da işçi servisi tırla çarpıştı 20 yaralı Manisa'da işçi servisi tırla çarpıştı! 20 yaralı
İran’ın vurduğu Tel Aviv’deki yıkım kameralara yansıdı İran'ın vurduğu Tel Aviv'deki yıkım kameralara yansıdı
“İki yeğenimi öldürdüm“ ihbarı asılsız çıktı "İki yeğenimi öldürdüm" ihbarı asılsız çıktı
Piyasalar için en büyük kabus İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
Orta Doğu’da gerilim artıyor Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir Orta Doğu'da gerilim artıyor! Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir
Survivor finalinde şoke eden an Batuhan Karacakaya canlı yayında küfretti Survivor finalinde şoke eden an! Batuhan Karacakaya canlı yayında küfretti

09:52
Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah
Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah
09:34
Trump’tan İran’a yeni tehdit
Trump'tan İran'a yeni tehdit
09:00
Aksaray’da 2 sıcak hava balonu düştü 1 kişi öldü 19 kişi yaralandı
Aksaray'da 2 sıcak hava balonu düştü! 1 kişi öldü 19 kişi yaralandı
07:56
İran’dan savaşta bir ilk Hayfa’yı hipersonik füzelerle vurdular
İran'dan savaşta bir ilk! Hayfa'yı hipersonik füzelerle vurdular
10:46
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran’ın füzeleri geçti
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran'ın füzeleri geçti
10:40
Ünlü sunucunun ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı
Ünlü sunucunun ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı
10:31
Taraftar isyanda 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı
Taraftar isyanda! 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı
10:04
Galatasaray’ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı
09:51
Kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu
Kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu
09:47
Plajda aşk rüzgarı Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı
Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı
09:44
İsrailli kadının gözyaşları Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
09:10
İran’dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak
İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak
09:04
Talihsiz kadının korku dolu anları Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu
Talihsiz kadının korku dolu anları! Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu
09:04
Survivor finalinde şoke eden an Batuhan Karacakaya canlı yayında küfretti
Survivor finalinde şoke eden an! Batuhan Karacakaya canlı yayında küfretti
08:53
Orta Doğu’da gerilim artıyor Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir
Orta Doğu'da gerilim artıyor! Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2025 10:25:13. #7.13#
SON DAKİKA: 'Çakmak Doktoru' baba, 2 metrekarelik dükkanda 3 evladını okutup meslek sahibi yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.