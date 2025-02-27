Van'ın Çaldıran ilçesinde tipi ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ilçede olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.
Tipi ve buzlanma nedeniyle Çaldıran'da yarın eğitim öğretime ara verildi.
İlçede eğitime bugün de ara verilmişti.
Son Dakika › Güncel › Çaldıran'da Eğitime 1 Gün Ara - Son Dakika
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