- California'da kar fırtınası
CALİFORNİA - ABD'nin California eyaletinde kar fırtınası etkili oldu.
ABD'nin California eyaletine bağlı Sierra Nevada bölgesini kar fırtınası vurdu. Sabah saatlerine kadar devam eden şiddetli kar yağışı nedeniyle günlük hayat durma noktasına geldi. Eyaletin Sierra Nevada bölgesi dağlarında rüzgarın saatteki hızı 225'i bulurken kar fırtınası nedeniyle çok sayıda kayak merkezi kapılarını ziyaretçilerine kapattı. Anayollarda trafiğe neden olan kar fırtınasında California'da 39 bin hane ve işyerine elektrik verilemedi. Ulusal Park Servisi, hafta sonu boyunca kar fırtınası uyarısı altında olan Yosemite Ulusal Parkı'nın yarın öğleden sonraya kadar kapalı kalacağını açıkladı.
Meteoroloji servisi tarafından yapılan açıklamada, Tahoe Gölü bölgesi de dahil Sierra Nevada'nın orta kesimleri için "çığ tehlikesi" beklendiği kaydedildi.
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Balıkesir'de İzmir-İstanbul otoyolunda meydana gelen kazada, 2 tır çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kaza sonucunda küçükbaş hayvan taşıyan tır devrildi ve içinde bulunan 20 koyun telef oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.
Bakan Işıkhan, Midyat ilçesindeki Millet Bahçesi'nde açılan kütüphane ile Mardin'in gençlerinin okuyarak ve öğrenerek zaman geçireceğini belirtti. Ayrıca, kütüphanenin Prof. Dr. Talip Yaşar Alp'in ismini taşıyacağını ve bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlayacağını dile getirdi. Açılışta konuşan Vali Akkoyun ve Belediye Başkanı Şahin de kütüphanenin önemine vurgu yaparak emeği geçenlere teşekkür etti.
Havran ilçesinde marangozluk yapan Sezer Güven, dede mesleği olan marangozluğun yanı sıra kovan üretimine de başladı. Yöredeki yoğun arıcılık sektörü sayesinde kovanları bin ile bin 500 lira arasında satış yapmaktadır. Güven, işini severek yaparken oğlu Mehmet de kendisine yardımcı olmaktadır.
Atakum Belediye Başkan Adayı Tugay Başsan, projelerini yamaç paraşütünde uçarken anlattı. Başsan, hayal ettiği Atakum'u diğer adayların vaat ettiği Atakum'dan farklı olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu'nda Anadolu Ajansı (AA) standını ziyaret etti. Fidan, AA'nın 'Global İletişim Ortağı' olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen ADF 2024'te AA standına ziyarette bulundu. Bakan Fidan'ı, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan ve AA Türkiye Haberleri Direktörü Hüseyin Yılmaz karşıladı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 97-87 yenerek namağlup liderliğini korudu. Maçın başından sonuna üstün bir performans sergileyen Fenerbahçe, galibiyete ulaşmayı başardı.
Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilciliği tarafından düzenlenen programda başarılı güreşçiler ve antrenörler ödüllendirildi. Programda güreşin Edirne'de gelişmesi için çaba sarf edildiği vurgulandı. Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba ise güreşin gelişmesine yönelik projelerini açıkladı.
İstanbul Boğazı'nda düzenlenen MYK-MASS Kardeşlik Kupası Yat Yarışları nedeniyle gemi trafiği saat 09.00-17.00 arasında çift yönde askıya alındı. Yarışların sona ermesiyle birlikte gemi trafiği normale döndü.
Ankara'da gürültü çıkardıkları sebebiyle kavga ettiği komşularına silahla saldırıp 1 kişinin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden olan ve yaklaşık 4 aydır firari olarak aranan katil zanlısı yakalandı. Zanlının terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edildi ve aylardır ormanlık alanlardaki barakalarda saklandığı belirlendi.
Kütahya'nın Gümüş köyü yakınlarında faaliyet gösteren Yıldızlar SSS Holding'e ait Eti Gümüş A.Ş.'nin tamir atölyesinde meydana gelen iş kazasında 24 yaşındaki Muhammed Süngü hayatını kaybetti. Süngü, bir kamyonun tamiri sırasında kamyonun damperi üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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