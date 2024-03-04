California'da Maskeli Saldırganlar Tarafından Düzenlenen Partide 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nde Balıkçılara 4,5 Milyon Liralık Destek Veriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nde balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında 307 balıkçıya 4,5 milyon liralık bakım malzemesi desteği veriyor. Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yapılan dağıtım töreninde denizdeki müsilaj sorununa dikkat çekerek, denizi temiz tutmanın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, İzmit Körfezi'nin temizlenmesi projesinin devam ettiğini ve bu çalışmanın dünyadaki önemli çevre projelerinden biri olduğunu belirtti. Balıkçılar ise destekten memnuniyetlerini dile getirerek, temizlik çalışmalarının balık popülasyonunu artırdığını ifade ettiler.