California'da Maskeli Saldırganlar Tarafından Düzenlenen Partide 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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California'da Maskeli Saldırganlar Tarafından Düzenlenen Partide 4 Kişi Hayatını Kaybetti

KING ABD'nin California eyaletinde maskeli silahlı saldırganların, bir evin bahçesinde düzenlenen partiyi basarak ateş açması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

04.03.2024 15:33  Güncelleme: 15:36
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KING ABD'nin California eyaletinde maskeli silahlı saldırganların, bir evin bahçesinde düzenlenen partiyi basarak ateş açması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

King City Polis Departmanından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 18.00 sularında silahlı saldırı ihbarı alındığı bildirildi.

Açıklamada, bir evin bahçesinde düzenlenen partiyi basan 3 maskeli saldırganın, kalabalığa ateş açtığı ve 4 kişiyi öldürdüğü belirtildi.

Saldırıda yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, kimliği belirlenemeyen saldırganların, arabalarıyla olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel California'da Maskeli Saldırganlar Tarafından Düzenlenen Partide 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: California'da Maskeli Saldırganlar Tarafından Düzenlenen Partide 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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