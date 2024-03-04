California'da Maskeli Saldırganlar Tarafından Düzenlenen Partide 4 Kişi Hayatını Kaybetti

KING ABD'nin California eyaletinde maskeli silahlı saldırganların, bir evin bahçesinde düzenlenen partiyi basarak ateş açması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
King City Polis Departmanından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 18.00 sularında silahlı saldırı ihbarı alındığı bildirildi.
Açıklamada, bir evin bahçesinde düzenlenen partiyi basan 3 maskeli saldırganın, kalabalığa ateş açtığı ve 4 kişiyi öldürdüğü belirtildi.
Saldırıda yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, kimliği belirlenemeyen saldırganların, arabalarıyla olay yerinden kaçtığı ifade edildi.
Açıklamada, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
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