Çalık Holding'e Protesto: Erol Eğrek İçin Eylem

Haber: Berfin Bayır - Kamera: Gurbetelli Yalçın

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP), Sol Parti ve Umut Sendikası (Umut-Sen), Çalık Holding Ankara Temsilciliği'nin önünde dün Çalık Holding binasında güvenlik görevlilere tarafından darp edildikten sonra sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren işçi Erol Eğrek için basın açıklaması yaptı. TKP'nin açıklaması sırasında eylemcilerden birinin Çalık Holding binasının duvarına Erol Eğrek'in ismini kırmızı sprey boyayla yazması üzerine güvenlik güçleriyle eylemciler arasında arbede yaşandı.

Sırasıyla TKP, Sol Parti ve Umut-Sen, Çalık Holding'in Ankara Temsilciliği'nin olduğu binanın önünde açıklama yaptı. TKP'nin basın açıklaması yaptığı sırada polis ve TKP'liler arasında arbede yaşandı. TKP'li bir yurttaş Çalık Holding binasının duvarına Erol Eğrek'in ismini kırmızı sprey boyayla yazdı. Bunun üzerine polis yazıyı yazan kişiyi gözaltına almak istedi, TKP'nin avukatının araya girmesiyle durum müzakere edildi. TKP'liler, basın açıklamasını ardından alandan ayrılmaları ve avukatın yazı yazan yurttaşı gözaltı olmadan polise ifade vermek için getireceğini söylemesi üzerine anlaşma sağlandı. Daha sonra Holding duvarına yazılan "Erol Eğrek" yazısı ise kırmızı sprey boyayla şekiller çizilerek kapatıldı.

Alanda, "Erol'un katili AKP'nin düzeni", "Holdinglerden hesabı emekçiler soracak", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "İşçi gençlik el ele mücadeleye" sloganları atıldı.

"Bize ait olan tüm zenginlikleri ellerinden alacağız"

TKP'nin basın açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Patronlar semirdikçe semirsin diye insanlık dışı koşullarda çalışıyor. Can veriyoruz. Sadece çalışmak için yaşaması gereken zavallılar olarak görüyor. Binlerce işçi kardeşimiz çalışması karşılığında hak ettiği en temel hakkını ararken ölüyor. Dolar milyarderi patronlarıyla Çalık Holding, biz bunları çok iyi tanıyoruz. Nasıl zenginleştiklerini çok iyi biliyoruz. AKP iktidarı döneminin en hızlı yükselen şirketlerinden Çalık Holding. Özelleştirmeler, TOKİ ihaleleri, teşvikler ve böyle kar eden, böyle yükselen, karına kar katan Çalık Holding. Vergi ödememek için vergi cennetlerinde yürüttüğü faaliyetlerinden tanıdığımız Çalık Holding. Dokuz işçi kardeşimize mezar olan İliç'te Anagold Altın Madenciliğin ortağı olan Çalık Holding. işçilerin alın teri ve kanı üzerinde artan yükselen bir zenginlik. Öfkeliyiz. Hakkını arayan işçiye ölümü reva görenlerden hesap soracağız. Holdinglerin düzeni sürsün diye canlarını yitiren işçi kardeşlerimize sözünüz olsun. Sözümüz olsun bu katillerden, bu asalaklardan, onların temsilcisi siyasi iktidardan hesap soracağız. Bunları bu memleketten kovacağız. Bize ait olan tüm zenginlikleri ellerinden alacağız. İnsancı yaşayacağımız sömürüsüz bir ülkeyi muhakkak kuracağız."

"Çalık Holding, AKP'nin neoliberal yağma düzeninin en göze çarpan aktörlerinden biri oldu"

TKP'nin yaptığı basın açıklamasının ardından alana gelen Sol Parti'nin yaptığı açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Bir emekçi daha bu yağma düzeninin bu hukuk tanımaz vicdan bilmez sermaye çarkında can verdi. Erol Eğrek 10 yıl boyunca hakkı olan tazminatını almak için mücadele etti. Hukuk kapılarını defalarca aşındırdı. Kazandı ama AKP destekli Çalık Holding tek kuruş ödemedi. Erol Eğrek, Çalık Holding'in Türkmenistan'daki fabrikasında yıllarca çalıştı. 10 yıl boyunca hakkı olan 7 milyon TL tazminatını alamadı. Mahkemelerce defalarca haklı bulunmasına rağmen saray destekli bu Holding işçinin emeğinin karşılığını vermedi ve en sonunda alacağı için kapılarına gittiğinde bu düzenin tetikçileri tarafından dövülerek katledildi. Çalık Holding'in AKP iktidarı döneminde kamu kaynaklarıyla nasıl palazlandığını, medya ve enerji sektörlerinde nasıl tekelleştiğini biliyoruz. Hatırlayalım. AKP iktidarı döneminde medya, enerji ve inşaat sektörlerinde büyük ihalelerle hızla büyütüldü. 2007 yılında Sabah, ATV grubunun satın alınmasında kullanılan krediler, kamu bankaları aracılığıyla sağlandı. Holdingin başındaki isim, Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'tı. Yani aileden, doğrudan saray bağlantılı bir yapıdan söz ediyoruz. İliç'te, 9 işçinin göçük altında kalarak hayatını kaybettiği Çöpler madeninin ortaklardan biri de Çalık Holding'dir. Çalık Holding, AKP'nin neoliberal yağma düzeninin en göze çarpan aktörlerinden biri oldu. Bugün bu düzen bir işçiyi sadece sömürmekle kalmıyor, hak aradığında susturuyor, dövüyor, katlediyor. Buradan sesleniyoruz. Erol Eğrek'in ölümünden Çalık Holding doğrudan sorumludur. Bu suça göz yuman işçi sınıfının adalet ve hak telafisini yok sayan iktidar da sorumludur."

"Ahmet Çalık bir buçuk milyar dolarlık bir servete sahiptir ama bir işçiden bir ev parasını fazla görmektedir"

Sol Parti'nin basın açıklaması sonrasında Umut Sendikası (Umut-Sen) çağrısıyla toplanan gruptan Sosyalist Emekçiler Partisi Genel Başkanı Güneş Gümüş şunları söyledi:

"Tazminatını almak için Çalık Holding kapısını aşındıran, aşındırmakla yetinmeyerek intihara teşebbüs etmeyi de göze almış bir işçinin katledilmesine karşı Çalık Holding'in Ankara'da önündeyiz. Katledilen işçilerin haklarını savunmak için her zaman mücadele etmeye devam edeceğiz ama bu mücadele bizi üzüyor, yüreklerimize dağılıyor ama iktidar ama sermaye bu ülkeyi işçiler için cehennem sermaye ve patronlar için cennete çevirmeye yeminli durumda. AKP iktidarının yirmiden fazla yılı işçilerin örgütsüz olması ile geçti. Örgütsüz hale getirilmesiyle geçti. Sendikalar yok edildi. Sendikaların içi boşaltıldı. İşçiler sahipsiz, örgütsüz mücadeleden kopmuş halde kendi kaderlerini belirlemek için yola çıkmak zorunda kaldılar. Erol Eğrek bir ev parası eden tazminatını almak için Çalık Holding'in girişindeydi. Bu onu öldüren yumrukları güvenlik atmış olabilir. Ama bu kolektif bir cinayettir. Bunu unutmamak gerekiyor. Çalık Holding'in güvenliklerine bir işçi dövme hakkını veren bu cesareti veren bu yaptığı suçların cezasız kalacağını bilincini veren iktidardır. Çalık Holding'in sahibi Ahmet Çalık bir buçuk milyar dolarlık bir servete sahiptir ama bir işçiden bir ev parasını fazla görmektedir ona ve Ahmet Çalık da bu cinayetin sorumlusudur."

"Erol Eğrek bu düzenin emekçilere nasıl bir yaşam ve ölüm reva gördüğüne çok net bir örnektir"

Umut-Sen adına ise basın açıklamasını Doğukan Akan okudu. Açıklamada, şöyle denildi:

"Bugün burada kendilerine ulaşılmaz sanan holding tanrılarından hesap sormaya geldik. Dün dövülerek katledilen Erol Eğrek'in hesabını sormaya geldik. Erol Eğrek dört çocuk babasıydı. Çalık Holding'e bağlı bir tekstil fabrikasında sigortasız çalıştırılan yüz seksen işçiden yalnızca biriydi. Çalık Holding'in Türkmenistan'daki fabrikasında 2004-2009 yılları arasında beş yıl boyunca çalışmış, tek kuruş tazminat ödenmeden kapı önüne koyulmuştu. Ancak o alın terinin peşini bırakmadı, eline vurulup ekmeğinin alınmasına göz yummadı ve 10 yılı aşan bir direniş başlattı. Açılan davaların hepsini kazandı. Tazminat hakkı için çalınmadık kapı bırakmadı. Erol Eğrek, dün 9 Mayıs 2025 tarihinde çalmak çırpmak için değil, hakkını istemek için gittiği Çalık Holding kapısında holding çeteleri tarafından dövülerek katledildi. Biz bu hikayeyi sayısız kez duyduk, okuduk, bizzat şahidiz. Biz bu hikayenin bizzat direnişçileriyiz. Bundan ötesi yok. Hesap sormak için buradayız, hesabı verilmeden gitmeyeceğiz. Erol Eğrek bu düzenin emekçilere nasıl bir yaşam ve ölüm reva gördüğüne çok net bir örnektir. Bu düzende dört çocuğunuz ve eşinizle beraber Türkmenistan'a çalışmaya gidip bir günde kapı önüne koyulabiliyorsunuz. Bu düzende sayfa sayfa mahkeme kararları elinizde, hakkınızı istemek için gittiğiniz iş yerinde dövülerek öldürülebiliyorsunuz. Bu düzende sigortasız, güvencesiz, geleceksiz çalışırken sırf patronunuz 3 kuruş daha fazla kazansın diye almadığı önlemden dolayı ölebiliyorsunuz. Mobinge, tacize, zorbalığa uğrayıp sesinizi çıkarttığınızda kapının önüne koyulup açlığa mahkum edilebiliyorsunuz. Eğer kalp krizi geçirirseniz patronun başına bela olursunuz diye bedeniniz yakılıp bir yol kenarına atılabiliyor. Biz bu düzene düşmanız, hesap sormaya geldik. Peki kimden hesap sormaya geldik? Yalnız o yumrukları atan holding korumalarından mı? Güvenlik şeflerinden mi? Belki bir mühendis veya bir hademe buluruz kolayından. Hayır, biz suçluları iyi biliyoruz. Sorumluluğu kabul etmeyeceklerini de iyi biliyoruz. Çalık Holding, Erol Eğrek'in alacak hakkını Türkmenistan Tekstil Sanayi Bakanlığı'na yüklemiş."