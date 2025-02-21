Çalınan Tır Konya'da Bulundu

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çalınan tır, jandarma tarafından Konya'da bulundu.

İlçeye bağlı Çardak beldesinde N.S'ye ait tır arızalanınca otoparka çekildi.

Tırın daha sonrasında çalındığını fark eden N.S, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Lapseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu tırın Konya'ya götürüldüğü tespit edildi.

Konya'da 2 iş yerinde yapılan aramalarda tır bulunurken, olayla ilgili 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.