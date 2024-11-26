Çalınan Traktör Bulundu

Aydın'ın Söke ilçesinde dün park halindeyken çalınan traktör, jandarma ekiplerince bulundu.
Jandarma ekipleri, Tufan Çakmak'a ait Söke Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinin önünden 09 JB 408 plakalı traktörün çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen ekipler, traktörü Didim yolunda terk edilmiş halde buldu.
Tufan Çakmak, jandarma ekiplerine hızlı çalışmaları için teşekkür etti.
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