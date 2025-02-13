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Çalışanlara Yüzde 50 Zam

TES-İŞ ile Çoruh Fırat Aksa ve Edaş, çalışanlara yüzde 50'den fazla zam ve yeni yan haklar sağladı.

13.02.2025 16:53
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Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) ile Çoruh Fırat Aksa ve Çoruh Fırat Edaş arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle çalışanların ücretlerine ilk 6 ay için yan haklar dahil ortalama yüzde 50'nin üstünde zam yapıldı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Çoruh Fırat Aksa ve Çoruh Fırat Edaş'ta toplam 3 bine yakın çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, 1 Ocak 2025-31 Aralık 2026 dönemini kapsayan sözleşmeyle Çoruh Fırat Aksa ve Çoruh Fırat Edaş'taki çalışanların ücretlerine ilk 6 ay için yan haklar dahil olmak üzere ortalama yüzde 50'yi aşan oranda zam yapıldığı belirtildi.

Çalışanlara birinci yılın ikinci 6 aylık döneminde de 6 aylık enflasyon ve 1 puan refah payı verileceği aktarılan açıklamada, ikinci yılın ilk 6 ayında 6 aylık enflasyon zammına ek olarak 2 puan refah payı, ikinci 6 ayında da 6 aylık enflasyon ve bir puan refah payı verileceği kaydedildi.

Açıklamada, TES-İŞ üyesi işçilere sözleşmenin ilk yılında ikramiye olarak 40 yevmiye, ikinci yılında ise 48 yevmiye tutarında ödeme yapılacağı aktarılarak, "Hizmet teşvik primi, öğrenim yardımı, ek ödeme, kıdem zammı, bakım tazminatı, giyim yardımı, kreş yardımı, gece zammı gibi maddeler İşletme Toplu İş Sözleşmesi'nde ilk defa düzenlendi. Bu maddelerle yeni kazanımlar elde edildi." ifadelerine yer verildi.

Sosyal yardımlarda yüzde 400'lere varan oranlarda artış

İşçilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı için net 12 bin lira ödeme yapılacağı belirtilen açıklamada, evlenme yardımının 15 bin liraya, doğum yardımının 10 bin liraya, işçinin meslek hastalığı veya iş kazası yaşaması sonrasında ödenecek olan ölüm ve maluliyet yardımının da 90 bin liraya çıkarıldığı, bu sosyal yardımlarda yüzde 400'lere varan oranlarda artış sağlandığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TES-İŞ Başkanı İrfan Kabaloğlu, "Çoruh Fırat Aksa ve Çoruh Fırat Edaş toplu iş sözleşmelerimiz sürdürdüğümüz kararlı, şeffaf ve yoğun müzakereler sonucunda üyelerimizin lehine imzalanmış, ücret ve yan haklardaki iyileştirmelerin yanında yeni kazanımlar elde edilmiştir. Üyelerimize ve teşkilatımıza hayırlı olsun." temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Enerji, Güncel, Zam, Son Dakika

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