Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi, cami bahçesinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde bulunan Yunus Emre Camisi'ne gelen vatandaşlar, bir kişinin bahçede hareketsiz yattığını gördü.
İhbar üzerine olay yerine Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede hayatını kaybettiği anlaşılan kişinin Mustafa Aydoğdu (57) olduğu belirlendi.
Aydoğdu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Cami Bahçesinde Ceset Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?