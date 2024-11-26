Cami İmamı Bıçakla Öldürüldü

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde caminin önünde imamı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Sinanpaşa Mahallesi'nde görevli olduğu Fet Ahmet Gülşen Camisi'ne 24 Kasım'da ikindi namazı için giden imam Tarık Karadağ'ı (48) aracını park ettiği sırada arka kapıyı açarak bıçaklayan M.A'nın (16) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki Fet Ahmet Gülşen Camisi imamı Tarık Karadağ, 24 Kasım'da aracını park ettiği sırada arka kapıyı açan M.A'nın bıçaklı saldırısında hayatını kaybetmiş, şüpheli gözaltına alınmıştı. Karadağ'ın cenazesi dün defnedilmişti.