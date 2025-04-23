Cami Kubbesindeki Leylekler İlgi Çekiyor

Her yıl aynı caminin kubbesine yuva yapan leylek cemaatin ilgi odağı oldu

Cami İmamı Murat Sıkım: "Bu leylek Nisan ayının başında her sene geliyor"

ANTALYA - Antalya'nın Elmalı ilçesine Nisan ayında gelmeye başlayan leylekler, daha önce yaptıkları yuvalarına konuyor. Mahalledeki bir caminin kubbesi ise yıllardır aynı leyleği ağırlıyor. Buraya yumurtalarını bırakan leylek, yavrularını büyütüp yoluna devam ediyor.

İlkbahar mevsimiyle Elmalı Çaybaşı mahallesine gelmeye başlayan leylekler, daha önce yaptıkları yuvalarına konuyor. Bunların arasında en dikkat çekeni ise, Çaybaşı Camii'nin kubbesine yuvasını yapıp yumurtlayan bir leylek oldu. Cami görevlileri ve cemaatin oldukça ilgisini çeken leylek, her göç zamanı aynı caminin kubbesine yuva yapıp yumurtluyor.

"Her nisan geliyor"

Cami İmamı Murat Sıkım, 15 yıldır camide görev yaptığını belirterek, "Bu leylek Nisan'ın başında her sene geliyor. Ben 15 senedir buradayım ve her sene görüyorum. Yumurtalarını bırakıyorlar, ardından büyüdüklerinde alıp yollarına devam ediyorlar" dedi.

Çaybaşı Mahalle Muhtarı Mustafa Atılgan, leyleklerin yıllardır köye göç ettiklerini ifade etti. Atılgan, "Önceki yıllarda eski camimizin üzerine yuva yapıyorlardı, şimdi yeni camiye yapıyorlar. Ortalama yıllık 2 ya da 3 yavru yetiştiriyorlar. Göç zamanı gelince de terk ediyorlar" diye konuştu.

Cami cemaati de, leyleklerin mahallelerine renk kattığını dile getirerek onları görmek için herkesi davet ettiklerini dile getirdi.