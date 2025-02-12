Çamlıca Tepesi'nde Kar Yağışı Başladı

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Beyaza bürünen Çamlıca Tepesi'nde kar yağışı yeniden başladı

İSTANBUL - İstanbul Çamlıca Tepesi'nde kar yağışı yeniden başladı. Okulların tatil edilmesiyle birlikte kartopu oynayan çocuklar da karın tadını çıkardı.

İstanbul'da Pazartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM kar yağışı konusunda uyarı vermişti. Uyarıların ardından İstanbul'da gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olmaya devam ediyor. Beyaza bürünen Çamlıca Tepesi'nde de kar yağışı yeniden başladı. Okulların tatil edilmesiyle birlikte çocuklar da karın tadını çıkardı. Gezmek için Çamlıca'ya gelen vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirirken, kartopu oynayan çocuklar ise karın keyfini doyasıya yaşadı.