Çan\'da Dere Temizliği Çalışmaları Başladı

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki Etili Deresi'nde dip temizliği çalışması gerçekleştiriliyor.

İlçeye bağlı Etili köyünden geçerek Kocabaş Çayı'na dökülen derede, DSİ 25. Bölge Müdürlüğünce yatak tanzimi ve dip temizliği çalışması devam ediyor.

Bu çalışmayla, yerleşim alanları ve tarım arazilerinde taşkın risklerinin en aza indirilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması hedefleniyor.