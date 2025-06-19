BİR İŞÇİ AĞIR YARALI
Çan ilçesindeki plastik fabrikasında saat 12.30 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı. Öte yandan fabrika işçisi Erdal Ulu, yangında yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Çan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ulu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Levent DİKMEN/ ÇAN, (Çanakkale),
Son Dakika › Güncel › Çan'da Fabrika Yangını: 1 Yaralı - Son Dakika
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