Çan\'daki Kereste İşletmesinde Yangın

Çanakkale'nin Çan ilçesinde kereste işletmesinde çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Terzialan Beldesi Çakmakçayır Mahallesi'nde Erdem Orta'ya ait kereste işletmesinde bilinmeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale eden Çan Belediyesi ve Çan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri alevleri kontrol altına aldı.
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