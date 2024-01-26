 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çanakkale Bayramiç Barajı'nın su seviyesi yüzde 100'e ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale Bayramiç Barajı'nın su seviyesi yüzde 100'e ulaştı

Çanakkale'de bulunan Kaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı'nın su seviyesi, devam eden sağanak yağışlar ve kar yağışının etkisiyle yüzde 100'e ulaştı. Barajın rezervuarı tamamen dolmuş durumda ve fazla su tahliye ediliyor.

Çanakkale Bayramiç Barajı\'nın su seviyesi yüzde 100\'e ulaştı
26.01.2024 - 15:29,  Güncelleme: 15:30
Abone Ol

ÇANAKKALE'de çok sayıda su kaynağını içerisinde barındırdığı için mitolojide 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı'nın su seviyesi, yüzde 100'e ulaştı.

Ekim ayının ortalarında yüzde 8,5 seviyelerine kadar gerileyen, ocak ayının ortalarında yüzde 88 seviyelerine ulaşan 96,5 milyon metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı'nda su seviyesi, kentte devam eden sağanak ve Kaz Dağları'nda etkili olan kar yağışının ardından yüzde 100'e ulaştı.

Konuya ilişkin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce (DSİ) sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, Yağışlar barajlarımızı dolduruyor. Çanakkale Bayramiç Barajı'nın rezervuarı son yağışlarla birlikte tamamen dolmuş olup, dolusavak yapısından fazla suyun tahliyesi yapılmaktadır denildi. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Bayramiç Barajı, Çanakkale, Kaz Dağı, Çevre, Hava Durumu, Doğa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale Bayramiç Barajı'nın su seviyesi yüzde 100'e ulaştı - Son Dakika


17:21
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13
Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının 'soykırım' kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06
Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49
İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
16:05
Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu
16:02
Genç kadın, beline kırmızı kuşak takılmasına karşı çıktı: Kurban mıyım ben? Genç kadın, beline kırmızı kuşak takılmasına karşı çıktı: Kurban mıyım ben?
15:58
Selin Ciğerci, kendisiyle dalga geçen sunucuyu programa bağlanarak canlı yayında azarladı Selin Ciğerci, kendisiyle dalga geçen sunucuyu programa bağlanarak canlı yayında azarladı

Son Dakika
17:21 MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13 Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06 Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49 İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
16:05 Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu
16:02 Genç kadın, beline kırmızı kuşak takılmasına karşı çıktı: Kurban mıyım ben?
15:58 Selin Ciğerci, kendisiyle dalga geçen sunucuyu programa bağlanarak canlı yayında azarladı
15:57 Ankara merkezli 20 ilde çocuk istismarı içerikli paylaşımlara operasyon
15:26 İsrail'in Gazze'deki tarihi ve arkeolojik sit alanlarına bombardımanı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 18:10:48. #1.13#
SON DAKİKA: Çanakkale Bayramiç Barajı'nın su seviyesi yüzde 100'e ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement